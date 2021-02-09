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Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина вновь бьет исторический рекорд и превышает 46 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:34
2021-02-09T02:34
2021-02-09T06:19
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биткоин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина вновь бьет исторический рекорд и превышает 46 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 2.30 мск биткоин дорожает на 20%, до 46,15 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 18,26 %, до 46 076 долларов. Стоимость криптовалюты за последние минуты росла до 46 794 долларов.Менее часа назад биткоин побил исторический рекорд в 45 тысяч долларов.
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