https://ria.ru/20210209/bitkoin-1596605084.html

Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов

Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина вновь бьет исторический рекорд и превышает 46 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:34

2021-02-09T02:34

2021-02-09T06:19

экономика

биткоин

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина вновь бьет исторический рекорд и превышает 46 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 2.30 мск биткоин дорожает на 20%, до 46,15 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 18,26 %, до 46 076 долларов. Стоимость криптовалюты за последние минуты росла до 46 794 долларов.Менее часа назад биткоин побил исторический рекорд в 45 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210208/bitcoin-1553478857.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, биткоин, в мире