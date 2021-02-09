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Цена на биткоин обновила исторический максимум
Цена на биткоин обновила исторический максимум
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина превысила 45 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:01
2021-02-09T02:01
2021-02-09T02:32
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина превысила 45 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на до 45 034 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 1.55 мск биткоин дорожает на 16%, до 44,77 тысячи долларов.
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биткоин, москва, в мире, экономика