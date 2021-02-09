https://ria.ru/20210209/bitkoin-1596604126.html

Цена на биткоин обновила исторический максимум

Цена на биткоин обновила исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина превысила 45 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:01

2021-02-09T02:01

2021-02-09T02:32

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экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина превысила 45 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на до 45 034 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 1.55 мск биткоин дорожает на 16%, до 44,77 тысячи долларов.

https://ria.ru/20210204/dogecoin-1595980392.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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