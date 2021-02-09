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https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596647423.html
Россияне начали активно скупать железнодорожные билеты в Белоруссию
Россияне начали активно скупать железнодорожные билеты в Белоруссию
С момента открытия продаж билетов девять из десяти проездных документов на поезд из России за рубеж покупают по направлению Москва — Минск, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:28
2021-02-09T13:35
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. С момента открытия продаж билетов девять из десяти проездных документов на поезд из России за рубеж покупают по направлению Москва — Минск, сообщает Туту.ру.По данным аналитического центра сервиса, средний чек по уже оформленным билетам между столицами составляет 4724 рубля в одну сторону. Это на 34 процента больше, чем год назад, когда за дорогу платили в среднем 3522 рубля.На втором месте по бронированиям среди международных железнодорожных направлений за прошедшую неделю — маршрут Смоленск — Минск. Средний чек по этому маршруту по сравнению с прошлым годом вдвое выше: он поднялся с 1348 до 2757 рублей. На третьем месте по спросу находится маршрут Адлер — Сухум. За билет платят в среднем 839 рублей — на 30 процентов больше, чем год назад.Эксперты напоминают, что пассажиры, прибывающие в Белоруссию из стран, в которых регистрируется много случаев заражения COVID-19 (перечень этих государств публикуется на сайте белорусского Минздрава, Россия в него не входит), обязаны по приезде находиться в десятидневной самоизоляции.Но путешественники, следующие из России, должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат теста на коронавирус. Справка может быть на русском, белорусском или английском языке. Анализ должен быть выполнен не позднее 72 часов до даты пересечения границы.При отсутствии этого документа во въезде откажут. Он не нужен иностранцам, следующим транзитом через Белоруссию в срок строго до 24 часов (необходимо иметь при себе билеты в точку назначения). Россиянам, следующим транзитом через территорию Беларуси в Россию, справка не требуется.Во избежание проблем при пересечении границы рекомендуется предъявлять документы, подтверждающие цель поездки, переведенные на один из государственных языков Республики Беларусь (белорусский, русский).
https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html
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Россияне начали активно скупать железнодорожные билеты в Белоруссию

12:28 09.02.2021 (обновлено: 13:35 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроводница у поезда "Минск-Москва"
Проводница у поезда Минск-Москва - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. С момента открытия продаж билетов девять из десяти проездных документов на поезд из России за рубеж покупают по направлению Москва — Минск, сообщает Туту.ру.
По данным аналитического центра сервиса, средний чек по уже оформленным билетам между столицами составляет 4724 рубля в одну сторону. Это на 34 процента больше, чем год назад, когда за дорогу платили в среднем 3522 рубля.
На втором месте по бронированиям среди международных железнодорожных направлений за прошедшую неделю — маршрут Смоленск — Минск. Средний чек по этому маршруту по сравнению с прошлым годом вдвое выше: он поднялся с 1348 до 2757 рублей.
На третьем месте по спросу находится маршрут Адлер — Сухум. За билет платят в среднем 839 рублей — на 30 процентов больше, чем год назад.
Эксперты напоминают, что пассажиры, прибывающие в Белоруссию из стран, в которых регистрируется много случаев заражения COVID-19 (перечень этих государств публикуется на сайте белорусского Минздрава, Россия в него не входит), обязаны по приезде находиться в десятидневной самоизоляции.
Но путешественники, следующие из России, должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат теста на коронавирус. Справка может быть на русском, белорусском или английском языке. Анализ должен быть выполнен не позднее 72 часов до даты пересечения границы.
Марокко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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При отсутствии этого документа во въезде откажут. Он не нужен иностранцам, следующим транзитом через Белоруссию в срок строго до 24 часов (необходимо иметь при себе билеты в точку назначения). Россиянам, следующим транзитом через территорию Беларуси в Россию, справка не требуется.
Во избежание проблем при пересечении границы рекомендуется предъявлять документы, подтверждающие цель поездки, переведенные на один из государственных языков Республики Беларусь (белорусский, русский).
Поезд - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 00:22Туризм
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