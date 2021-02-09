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В МИД обвинили страны Прибалтики в интригах вокруг БелАЭС
В МИД обвинили страны Прибалтики в интригах вокруг БелАЭС
Прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС, Москва сожалеет о политизации с их стороны этой темы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:40
2021-02-09T17:40
андрей руденко
белорусская аэс
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
атомстройэкспорт
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС, Москва сожалеет о политизации с их стороны этой темы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, возведение БелАЭС выходит на финишную прямую. Он напомнил, что первый блок уже включен в энергосистему Белоруссии, 12 января вышел на 100% мощности и к 3 февраля, по сообщениям белорусского минэнерго, выработал первый миллиард киловатт-часов. "Возведение второго блока идет в штатном режиме: смонтировано основное оборудование, развернуты пусконаладочные работы. Уверен, что намечаемый график, а это 2022 год, удастся выдержать", - уточнил он.Руденко подчеркнул, что проект сооружения АЭС в Островце – знаковый, успешный пример российско-белорусского взаимодействия в высокотехнологической области. "Одновременно это и конкретный вклад России в обеспечение энергетической безопасности союзного нам государства. Надеемся, что БелАЭС позволит стимулировать экономическое развитие Белоруссии, а эффект от ее работы почувствуют каждая семья", - указал дипломат.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.
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андрей руденко, белорусская аэс, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт, в мире

В МИД обвинили страны Прибалтики в интригах вокруг БелАЭС

17:40 09.02.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС, Москва сожалеет о политизации с их стороны этой темы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, возведение БелАЭС выходит на финишную прямую. Он напомнил, что первый блок уже включен в энергосистему Белоруссии, 12 января вышел на 100% мощности и к 3 февраля, по сообщениям белорусского минэнерго, выработал первый миллиард киловатт-часов. "Возведение второго блока идет в штатном режиме: смонтировано основное оборудование, развернуты пусконаладочные работы. Уверен, что намечаемый график, а это 2022 год, удастся выдержать", - уточнил он.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
2 февраля, 17:14Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Первый энергоблок БелАЭС выработал миллиард киловатт-часов электроэнергии
Руденко подчеркнул, что проект сооружения АЭС в Островце – знаковый, успешный пример российско-белорусского взаимодействия в высокотехнологической области. "Одновременно это и конкретный вклад России в обеспечение энергетической безопасности союзного нам государства. Надеемся, что БелАЭС позволит стимулировать экономическое развитие Белоруссии, а эффект от ее работы почувствуют каждая семья", - указал дипломат.

"Наблюдаем попытки наших общих прибалтийских соседей плести интриги вокруг БелАЭС. В их числе и решение о прекращении торговли электроэнергией с Белоруссией после ввода Островецкой станции в строй под надуманным предлогом ее несоответствия требованиям безопасности. Ничего, кроме сожаления, такая политизированная линия вызывать не может", - заключил Руденко.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.
Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 12:59
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Андрей РуденкоБелорусская АЭСПрибалтикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияАтомстройэкспортВ мире
 
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