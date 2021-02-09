https://ria.ru/20210209/belaes-1596712553.html

В МИД обвинили страны Прибалтики в интригах вокруг БелАЭС

В МИД обвинили страны Прибалтики в интригах вокруг БелАЭС

Прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС, Москва сожалеет о политизации с их стороны этой темы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:40

2021-02-09T17:40

2021-02-09T17:40

андрей руденко

белорусская аэс

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

атомстройэкспорт

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прибалтийские страны плетут интриги вокруг БелАЭС, Москва сожалеет о политизации с их стороны этой темы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, возведение БелАЭС выходит на финишную прямую. Он напомнил, что первый блок уже включен в энергосистему Белоруссии, 12 января вышел на 100% мощности и к 3 февраля, по сообщениям белорусского минэнерго, выработал первый миллиард киловатт-часов. "Возведение второго блока идет в штатном режиме: смонтировано основное оборудование, развернуты пусконаладочные работы. Уверен, что намечаемый график, а это 2022 год, удастся выдержать", - уточнил он.Руденко подчеркнул, что проект сооружения АЭС в Островце – знаковый, успешный пример российско-белорусского взаимодействия в высокотехнологической области. "Одновременно это и конкретный вклад России в обеспечение энергетической безопасности союзного нам государства. Надеемся, что БелАЭС позволит стимулировать экономическое развитие Белоруссии, а эффект от ее работы почувствуют каждая семья", - указал дипломат.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20210202/belaes-1595714750.html

https://ria.ru/20201130/belaes-1586940962.html

прибалтика

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей руденко, белорусская аэс, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт, в мире