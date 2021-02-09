Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/belaes-1596615490.html
На БелАЭС прибыли европейские эксперты
На БелАЭС прибыли европейские эксперты
Европейские эксперты прибыли на площадку Белорусской АЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, они будут... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:56
2021-02-09T09:30
белорусская аэс
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151792/01/1517920125_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_dd73da18e592bfbe264c6dd503f01096.jpg
МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Европейские эксперты прибыли на площадку Белорусской АЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, они будут работать до 10 февраля, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.Ранее источник в ЕС сообщал РИА Новости, что представители Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) планируют на второй неделе февраля посетить с оценкой Белорусскую АЭС. Позже эту информацию подтвердил департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии. До этого планировалось, что эксперты Еврокомиссии и ENSREG должны были посетить с 16 по 18 декабря 2020 года площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году. Однако тогда Госатомнадзор Белоруссии сообщил, что визит не состоится."Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции… Эксперты будут работать на площадке БелАЭС 9-10 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.В составе экспертной группы девять человек. Это представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. По данным пресс-службы минэнерго, эксперты посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, департамента по ядерной энергетике министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК "АСЭ" и непосредственно специалистам атомной станции.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.
https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html
https://ria.ru/20210202/belaes-1595714750.html
https://ria.ru/20201229/aes-1591398984.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151792/01/1517920125_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3b25b462634d9774193abfce21058c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская аэс, белоруссия, в мире

На БелАЭС прибыли европейские эксперты

08:56 09.02.2021 (обновлено: 09:30 09.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Европейские эксперты прибыли на площадку Белорусской АЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, они будут работать до 10 февраля, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
Ранее источник в ЕС сообщал РИА Новости, что представители Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) планируют на второй неделе февраля посетить с оценкой Белорусскую АЭС. Позже эту информацию подтвердил департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии. До этого планировалось, что эксперты Еврокомиссии и ENSREG должны были посетить с 16 по 18 декабря 2020 года площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году. Однако тогда Госатомнадзор Белоруссии сообщил, что визит не состоится.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 12:47
Белорусская атомная станция (БелАЭС)
"Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции… Эксперты будут работать на площадке БелАЭС 9-10 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
В составе экспертной группы девять человек. Это представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. По данным пресс-службы минэнерго, эксперты посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, департамента по ядерной энергетике министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК "АСЭ" и непосредственно специалистам атомной станции.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 17:14Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Первый энергоблок БелАЭС выработал миллиард киловатт-часов электроэнергии
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.
Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 15:01Ядерные технологии
Премьер Белоруссии рассказал, сколько страна сэкономит с запуском АЭС
 
Белорусская АЭСБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния