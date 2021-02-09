На БелАЭС прибыли европейские эксперты
08:56 09.02.2021 (обновлено: 09:30 09.02.2021)
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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Европейские эксперты прибыли на площадку Белорусской АЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, они будут работать до 10 февраля, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
Ранее источник в ЕС сообщал РИА Новости, что представители Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) планируют на второй неделе февраля посетить с оценкой Белорусскую АЭС. Позже эту информацию подтвердил департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии. До этого планировалось, что эксперты Еврокомиссии и ENSREG должны были посетить с 16 по 18 декабря 2020 года площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году. Однако тогда Госатомнадзор Белоруссии сообщил, что визит не состоится.
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"Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции… Эксперты будут работать на площадке БелАЭС 9-10 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
В составе экспертной группы девять человек. Это представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. По данным пресс-службы минэнерго, эксперты посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, департамента по ядерной энергетике министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК "АСЭ" и непосредственно специалистам атомной станции.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.
Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019 по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.
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