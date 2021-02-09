В Евросоюзе осудили арест главреда "Медиазоны"
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Внешнеполитическая пресс-служба Европейского союза назвала "ударом по свободе СМИ" в России арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также оставление в силе приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой.
"В России новые удары по свободе СМИ. Арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и решение суда поддержать приговор в отношении Светланы Прокопьевой – последние примеры продолжающегося давления на независимую журналистику. ЕС призывает Россию уважать свободу СМИ", - написал в Twitter официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения Смирнова к ответственности.
Второго февраля военный суд оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, признанной летом 2020 года виновной в оправдании терроризма и получившей штраф в размере 500 тысяч рублей.