Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/arest-1596722293.html
В Евросоюзе осудили арест главреда "Медиазоны"
В Евросоюзе осудили арест главреда "Медиазоны"
Внешнеполитическая пресс-служба Европейского союза назвала "ударом по свободе СМИ" в России арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:17
2021-02-09T18:17
светлана прокопьева
россия
сергей смирнов
евросоюз
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595906070_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_ebfaebaa46672f68d38c94e551c2d95e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Внешнеполитическая пресс-служба Европейского союза назвала "ударом по свободе СМИ" в России арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также оставление в силе приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой.Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения Смирнова к ответственности.Второго февраля военный суд оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, признанной летом 2020 года виновной в оправдании терроризма и получившей штраф в размере 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595906070_104:0:747:482_1920x0_80_0_0_326fba33d121bebea94cf27a559a2050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана прокопьева, россия, сергей смирнов, евросоюз, москва, в мире

В Евросоюзе осудили арест главреда "Медиазоны"

18:17 09.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Внешнеполитическая пресс-служба Европейского союза назвала "ударом по свободе СМИ" в России арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также оставление в силе приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой.

"В России новые удары по свободе СМИ. Арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и решение суда поддержать приговор в отношении Светланы Прокопьевой – последние примеры продолжающегося давления на независимую журналистику. ЕС призывает Россию уважать свободу СМИ", - написал в Twitter официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения Смирнова к ответственности.
Второго февраля военный суд оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, признанной летом 2020 года виновной в оправдании терроризма и получившей штраф в размере 500 тысяч рублей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 10:18
Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"
 
Светлана ПрокопьеваРоссияСергей СмирновЕвросоюзМоскваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния