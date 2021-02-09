https://ria.ru/20210209/arest-1596722293.html

В Евросоюзе осудили арест главреда "Медиазоны"

В Евросоюзе осудили арест главреда "Медиазоны"

Внешнеполитическая пресс-служба Европейского союза назвала "ударом по свободе СМИ" в России арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:17

2021-02-09T18:17

2021-02-09T18:17

светлана прокопьева

россия

сергей смирнов

евросоюз

москва

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Внешнеполитическая пресс-служба Европейского союза назвала "ударом по свободе СМИ" в России арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также оставление в силе приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой.Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения Смирнова к ответственности.Второго февраля военный суд оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, признанной летом 2020 года виновной в оправдании терроризма и получившей штраф в размере 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html

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светлана прокопьева, россия, сергей смирнов, евросоюз, москва, в мире