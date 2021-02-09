https://ria.ru/20210209/apple-1596628049.html
В новую версию iOS добавили функцию, которую давно ждали фанаты iPhone
В новую версию iOS добавили функцию, которую давно ждали фанаты iPhone
Apple даст возможность пользователям iOS выбирать приложение для воспроизведения музыки по умолчанию. Эту опцию заметили пользователи Reddit в бета-версии iOS... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:28
2021-02-09T10:28
2021-02-09T10:28
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Apple даст возможность пользователям iOS выбирать приложение для воспроизведения музыки по умолчанию. Эту опцию заметили пользователи Reddit в бета-версии iOS 14.5.Минорное обновление iOS, которое проходит сейчас тестирование, позволяет установить в качестве стандартного приложения для музыки и подкастов Spotify вместо Apple Music. Выбрать этот параметр удалось через голосовой помощник Siri, а в настройках такой опции пока нет.Компания Apple понемногу дает пользователям iPhone и iPad больше свобод в плане выбора приложений, которые используются системой. В большом обновлении iOS 14 появилась возможность назначать сторонний клиент электронной почты и браузер по умолчанию.
https://ria.ru/20210202/iphone-1595628272.html
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