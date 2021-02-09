https://ria.ru/20210209/amd-1596688059.html

Названа характеристика процессора AMD, дающая превосходство над Intel

Названа характеристика процессора AMD, дающая превосходство над Intel

Новые процессоры от AMD, основанные на архитектуре Zen 4, обеспечат значительный рост производительности. О предполагаемых характеристиках компьютерных чипов... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:31

2021-02-09T15:31

2021-02-09T15:31

наука

компьютерные технологии

intel corporation

amd, inc.

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577933003_10:0:1160:647_1920x0_80_0_0_24a3ef165567bbe07efdca96c755379e.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новые процессоры от AMD, основанные на архитектуре Zen 4, обеспечат значительный рост производительности. О предполагаемых характеристиках компьютерных чипов сообщает ChipsandCheese.Инсайдеры заявляют, что новая архитектура даст прирост производительности чипа по сравнению с Zen 3 до 40 процентов, что только закрепит превосходство над Intel. Таких результатов удастся достигнуть благодаря переходу на 5-нанометровой техпроцесс.До окончательного перехода AMD к новой архитектуре, ожидается появление промежуточного решения — Zen 3+. С ней выйдут обновленные настольные CPU Ryzen, которые сохранят техпроцесс и количество ядер "тройки". Но даже они, как ожидается, продемонстрирует 7-процентный прирост вычислительной мощи.Появление процессоров AMD с Zen 3+ запланировано на конец 2021 года. Новое поколение компьютерных процессоров Zen 4 с 5-нанометровым техпроцессом покажут не раньше конца 2022 года.

https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, intel corporation, amd, inc., технологии