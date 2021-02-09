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Наука
https://ria.ru/20210209/amd-1596688059.html
Названа характеристика процессора AMD, дающая превосходство над Intel
Названа характеристика процессора AMD, дающая превосходство над Intel
Новые процессоры от AMD, основанные на архитектуре Zen 4, обеспечат значительный рост производительности. О предполагаемых характеристиках компьютерных чипов... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:31
2021-02-09T15:31
наука
компьютерные технологии
intel corporation
amd, inc.
технологии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новые процессоры от AMD, основанные на архитектуре Zen 4, обеспечат значительный рост производительности. О предполагаемых характеристиках компьютерных чипов сообщает ChipsandCheese.Инсайдеры заявляют, что новая архитектура даст прирост производительности чипа по сравнению с Zen 3 до 40 процентов, что только закрепит превосходство над Intel. Таких результатов удастся достигнуть благодаря переходу на 5-нанометровой техпроцесс.До окончательного перехода AMD к новой архитектуре, ожидается появление промежуточного решения — Zen 3+. С ней выйдут обновленные настольные CPU Ryzen, которые сохранят техпроцесс и количество ядер "тройки". Но даже они, как ожидается, продемонстрирует 7-процентный прирост вычислительной мощи.Появление процессоров AMD с Zen 3+ запланировано на конец 2021 года. Новое поколение компьютерных процессоров Zen 4 с 5-нанометровым техпроцессом покажут не раньше конца 2022 года.
https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html
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компьютерные технологии, intel corporation, amd, inc., технологии

Названа характеристика процессора AMD, дающая превосходство над Intel

15:31 09.02.2021
 
© AMDЛоготип компании "AMD"
Логотип компании AMD - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AMD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Новые процессоры от AMD, основанные на архитектуре Zen 4, обеспечат значительный рост производительности. О предполагаемых характеристиках компьютерных чипов сообщает ChipsandCheese.
Инсайдеры заявляют, что новая архитектура даст прирост производительности чипа по сравнению с Zen 3 до 40 процентов, что только закрепит превосходство над Intel. Таких результатов удастся достигнуть благодаря переходу на 5-нанометровой техпроцесс.
До окончательного перехода AMD к новой архитектуре, ожидается появление промежуточного решения — Zen 3+. С ней выйдут обновленные настольные CPU Ryzen, которые сохранят техпроцесс и количество ядер "тройки". Но даже они, как ожидается, продемонстрирует 7-процентный прирост вычислительной мощи.
Появление процессоров AMD с Zen 3+ запланировано на конец 2021 года. Новое поколение компьютерных процессоров Zen 4 с 5-нанометровым техпроцессом покажут не раньше конца 2022 года.
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