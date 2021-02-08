https://ria.ru/20210208/zinchenko-1596589114.html

Зинченко покинул пост президента Российской академии образования

Зинченко покинул пост президента Российской академии образования

Декан психологического факультета Московского государственного университета и академик Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T20:52

2021-02-08T20:52

2021-02-08T20:52

юрий зинченко

людмила вербицкая

российская академия образования

образование - общество

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Декан психологического факультета Московского государственного университета и академик Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте РАО."Освободить Зинченко Юрия Петровича от должности президента Российской академии образования по его просьбе", - говорится в документе.Зинченко поблагодарил академиков РАО за доверие и возможность совместной работы на высоких постах в руководстве академии. Он отметил, что для него было высочайшей честью начать свою деятельность в РАО с выдающейся личностью отечественного образования и науки, главным русистом планеты — академиком, президентом РАО и СПбГУ Людмилой Вербицкой, с которой их связывали долгие годы совместной деятельности и тёплой дружбы.Врио главы Российской академии образования назначен ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский."Возложить временное исполнение обязанностей президента Российской академии образования на вице-президента Российской академии образования Галажинского Эдуарда Владимировича", - говорится в документе.

https://ria.ru/20191124/1561537737.html

https://ria.ru/20200428/1570671392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий зинченко, людмила вербицкая, российская академия образования, образование - общество, общество