Зинченко покинул пост президента Российской академии образования
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДекан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Декан психологического факультета Московского государственного университета и академик Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте РАО.
"Освободить Зинченко Юрия Петровича от должности президента Российской академии образования по его просьбе", - говорится в документе.
Зинченко поблагодарил академиков РАО за доверие и возможность совместной работы на высоких постах в руководстве академии. Он отметил, что для него было высочайшей честью начать свою деятельность в РАО с выдающейся личностью отечественного образования и науки, главным русистом планеты — академиком, президентом РАО и СПбГУ Людмилой Вербицкой, с которой их связывали долгие годы совместной деятельности и тёплой дружбы.
"Работая рядом с ней и с каждым из вас в нашей Академии, с 2013 года удалось многое сделать для развития сферы наук об образовании, педагогики, психологии, исследований в области изучения русского языка как главной ценности, скрепляющей Российскую государственность, укрепления экспертного статуса РАО в российской системе образования", - приводятся на сайте слова Зинченко.
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Врио главы Российской академии образования назначен ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.
"Возложить временное исполнение обязанностей президента Российской академии образования на вице-президента Российской академии образования Галажинского Эдуарда Владимировича", - говорится в документе.
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