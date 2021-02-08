Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/zapret-1596514984.html
Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение властей Латвии запретить вещание русскоязычного телеканала. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:38
2021-02-08T15:22
россия
латвия
нил ушаков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155241/81/1552418120_0:77:2416:1436_1920x0_80_0_0_ab09f833af0d8b2c8dedbd3fa2f10416.jpg
РИГА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение властей Латвии запретить вещание русскоязычного телеканала.Национальный совет по электронным СМИ 8 февраля запретил в течение года ретранслировать в республике телеканал "Россия-РТР". Также кабельный оператор Латвии Tet сообщил ранее, что с 1 февраля прекращает показ программ Первого канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".Комментируя ситуацию, Ушаков написал в Facebook, что каждый шаг правительства только ухудшает положение, а закрытие вещания каналов приведет к большим рискам для безопасности страны.Политик подчеркнул, что после окончания пандемии коронавируса властям Латвии придется приводить в порядок здравоохранение и образование, а также "решать "русский" вопрос".Как заявлял латвийский регулятор, ведущая Ольга Скабеева и участники программы "60 минут", которая в Латвии выходит на телеканале "Россия-РТР", используют обозначения, которые, "возможно, оцениваются как разжигание ненависти". Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
https://ria.ru/20210205/yunesko-1596208581.html
https://ria.ru/20210202/boykot-1595597926.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155241/81/1552418120_201:0:2217:1512_1920x0_80_0_0_4220d05329ef9e6d30d29f89222eb33e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, латвия, нил ушаков, в мире

Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов

14:38 08.02.2021 (обновлено: 15:22 08.02.2021)
 
© Sputnik / Сергей МелконовМэр Риги Нил Ушаков
Мэр Риги Нил Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
Читать ria.ru в
РИГА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение властей Латвии запретить вещание русскоязычного телеканала.
Национальный совет по электронным СМИ 8 февраля запретил в течение года ретранслировать в республике телеканал "Россия-РТР". Также кабельный оператор Латвии Tet сообщил ранее, что с 1 февраля прекращает показ программ Первого канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:04
В ЮНЕСКО пообещали изучить решение о запрете российских каналов в Латвии
Комментируя ситуацию, Ушаков написал в Facebook, что каждый шаг правительства только ухудшает положение, а закрытие вещания каналов приведет к большим рискам для безопасности страны.

"Государство не способно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском. После того как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные не начнут массово смотреть LTV1 и слушать LR1. Русскоязычные начнут смотреть свои любимые каналы с помощью других технических решений из серии kartina.tv. И еще меньше потреблять продукцию местных СМИ".

Нил Ушаков
Нил Ушаков
депутат Европарламента
Политик подчеркнул, что после окончания пандемии коронавируса властям Латвии придется приводить в порядок здравоохранение и образование, а также "решать "русский" вопрос".
Как заявлял латвийский регулятор, ведущая Ольга Скабеева и участники программы "60 минут", которая в Латвии выходит на телеканале "Россия-РТР", используют обозначения, которые, "возможно, оцениваются как разжигание ненависти".
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
Сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 01:17
В Латвии призвали к бойкоту отключившего российские телеканалы оператора
 
РоссияЛатвияНил УшаковВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния