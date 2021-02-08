Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38 08.02.2021 (обновлено: 15:22 08.02.2021)
© Sputnik / Сергей МелконовМэр Риги Нил Ушаков
© Sputnik / Сергей Мелконов
РИГА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение властей Латвии запретить вещание русскоязычного телеканала.
Национальный совет по электронным СМИ 8 февраля запретил в течение года ретранслировать в республике телеканал "Россия-РТР". Также кабельный оператор Латвии Tet сообщил ранее, что с 1 февраля прекращает показ программ Первого канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".
"Государство не способно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском. После того как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные не начнут массово смотреть LTV1 и слушать LR1. Русскоязычные начнут смотреть свои любимые каналы с помощью других технических решений из серии kartina.tv. И еще меньше потреблять продукцию местных СМИ".
Политик подчеркнул, что после окончания пандемии коронавируса властям Латвии придется приводить в порядок здравоохранение и образование, а также "решать "русский" вопрос".
Как заявлял латвийский регулятор, ведущая Ольга Скабеева и участники программы "60 минут", которая в Латвии выходит на телеканале "Россия-РТР", используют обозначения, которые, "возможно, оцениваются как разжигание ненависти".
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.