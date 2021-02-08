https://ria.ru/20210208/zapret-1596514984.html

Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов

Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов

Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение властей Латвии запретить вещание русскоязычного телеканала. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:38

2021-02-08T14:38

2021-02-08T15:22

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нил ушаков

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РИГА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение властей Латвии запретить вещание русскоязычного телеканала.Национальный совет по электронным СМИ 8 февраля запретил в течение года ретранслировать в республике телеканал "Россия-РТР". Также кабельный оператор Латвии Tet сообщил ранее, что с 1 февраля прекращает показ программ Первого канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".Комментируя ситуацию, Ушаков написал в Facebook, что каждый шаг правительства только ухудшает положение, а закрытие вещания каналов приведет к большим рискам для безопасности страны.Политик подчеркнул, что после окончания пандемии коронавируса властям Латвии придется приводить в порядок здравоохранение и образование, а также "решать "русский" вопрос".Как заявлял латвийский регулятор, ведущая Ольга Скабеева и участники программы "60 минут", которая в Латвии выходит на телеканале "Россия-РТР", используют обозначения, которые, "возможно, оцениваются как разжигание ненависти". Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.

https://ria.ru/20210205/yunesko-1596208581.html

https://ria.ru/20210202/boykot-1595597926.html

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россия, латвия, нил ушаков, в мире