https://ria.ru/20210208/yandeks-1596557609.html

"Яндекс" устранил технические неполадки в работе сервиса

"Яндекс" устранил технические неполадки в работе сервиса

"Яндекс" устранил технические неполадки в работе своего сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:36

2021-02-08T17:36

2021-02-08T17:37

россия

яндекс

москва

санкт-петербург

технологии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Яндекс" устранил технические неполадки в работе своего сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Согласно информации на сайте, сбои начались около 15.56 мск, а с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов РФ. При этом как заявляли агентству в пресс-службе "Яндекса", сама компания фиксировала только сбои в работе сервиса "Яндекс. Драйв"В компании также отметили, что тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, будет автоматически произведен перерасчет и компенсирована стоимость поездки.

https://realty.ria.ru/20210208/yandeks-1596478880.html

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2021

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россия, яндекс, москва, санкт-петербург, технологии