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"Яндекс" устранил технические неполадки в работе сервиса
"Яндекс" устранил технические неполадки в работе сервиса
"Яндекс" устранил технические неполадки в работе своего сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:36
2021-02-08T17:37
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Яндекс" устранил технические неполадки в работе своего сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Согласно информации на сайте, сбои начались около 15.56 мск, а с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов РФ. При этом как заявляли агентству в пресс-службе "Яндекса", сама компания фиксировала только сбои в работе сервиса "Яндекс. Драйв"В компании также отметили, что тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, будет автоматически произведен перерасчет и компенсирована стоимость поездки.
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россия, яндекс, москва, санкт-петербург, технологии

"Яндекс" устранил технические неполадки в работе сервиса

17:36 08.02.2021 (обновлено: 17:37 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Яндекс" устранил технические неполадки в работе своего сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Согласно информации на сайте, сбои начались около 15.56 мск, а с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов РФ. При этом как заявляли агентству в пресс-службе "Яндекса", сама компания фиксировала только сбои в работе сервиса "Яндекс. Драйв"
"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс. Драйва". На данный момент технические неполадки устранены", - сообщили в пресс-службе.
В компании также отметили, что тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, будет автоматически произведен перерасчет и компенсирована стоимость поездки.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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