https://ria.ru/20210208/yandeks-1596557609.html
"Яндекс" устранил технические неполадки в работе сервиса
"Яндекс" устранил технические неполадки в работе сервиса
"Яндекс" устранил технические неполадки в работе своего сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:36
2021-02-08T17:36
2021-02-08T17:37
россия
яндекс
москва
санкт-петербург
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152752/90/1527529051_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_476d54cd31aa68f0498a6bc5d7f949b3.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Яндекс" устранил технические неполадки в работе своего сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Согласно информации на сайте, сбои начались около 15.56 мск, а с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов РФ. При этом как заявляли агентству в пресс-службе "Яндекса", сама компания фиксировала только сбои в работе сервиса "Яндекс. Драйв"В компании также отметили, что тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, будет автоматически произведен перерасчет и компенсирована стоимость поездки.
https://realty.ria.ru/20210208/yandeks-1596478880.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152752/90/1527529051_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_96d2bd9060eb783258029ec5dd2358da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс, москва, санкт-петербург, технологии