https://ria.ru/20210208/yandeks-1596540153.html

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов "Яндекса"

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов "Яндекса"

В работе "Яндекса" произошел сбой, сообщает портал Downdetector. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:27

2021-02-08T16:27

2021-02-08T17:38

россия

яндекс.деньги

яндекс

москва

санкт-петербург

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В работе "Яндекса" произошел сбой, сообщает портал Downdetector.Неполадки заметили около 15:56 мск жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.Больше всего жалоб приходится на работу сайта (75 процентов). Также у пользователей возникали проблемы с доступом к почте (20 процентов).При этом в пресс-службе "Яндекса" заявили РИА Новости, что сама компания фиксирует сбой только в работе "Яндекс.Драйв".Около 17:30 компания сообщила агентству об устранении технических неполадок. Там добавили, что пользователям, столкнувшимся с трудностями во время аренды автомобиля, компенсируют стоимость поездки.

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс.деньги, яндекс, москва, санкт-петербург, технологии, общество