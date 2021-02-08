https://ria.ru/20210208/yandeks-1596540153.html
Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов "Яндекса"
Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов "Яндекса"
В работе "Яндекса" произошел сбой, сообщает портал Downdetector. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:27
2021-02-08T16:27
2021-02-08T17:38
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В работе "Яндекса" произошел сбой, сообщает портал Downdetector.Неполадки заметили около 15:56 мск жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.Больше всего жалоб приходится на работу сайта (75 процентов). Также у пользователей возникали проблемы с доступом к почте (20 процентов).При этом в пресс-службе "Яндекса" заявили РИА Новости, что сама компания фиксирует сбой только в работе "Яндекс.Драйв".Около 17:30 компания сообщила агентству об устранении технических неполадок. Там добавили, что пользователям, столкнувшимся с трудностями во время аренды автомобиля, компенсируют стоимость поездки.
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