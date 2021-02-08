https://ria.ru/20210208/vyzovy-1596450508.html

Матвиенко оценила реакцию России на современные вызовы

Матвиенко оценила реакцию России на современные вызовы

На современные вызовы Россия реагирует как лидер, достижения страны, в том числе в науке, по праву признаются во всем мире, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:09

2021-02-08T09:09

2021-02-08T09:09

россия

the lancet

валентина матвиенко

совет федерации рф

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На современные вызовы Россия реагирует как лидер, достижения страны, в том числе в науке, по праву признаются во всем мире, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Самый яркий пример: все больше стран регистрируют нашу вакцину против коронавируса, спрос на нее растет. Буквально на днях авторитетное издание The Lancet опубликовало итоги третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее эффективность и безопасность. Науку и технологии здесь нельзя разделить: без одной составляющей вторая – невозможна", - написала спикер в понедельник в День российской науки в своем блоге на сайте СФ.Матвиенко отметила, что таких примеров в жизни России можно привести множество. "И уверена, каждый из нас видит страну и впредь исключительно как лидера. Иное, что называется, не обсуждается", - подчеркнула она. А значит, экспертное, научное сообщество уже в ближайшие месяцы должно определить ключевые условия, которые обеспечат нам это лидерство в новой системе координат. В решении именно такой задачи – один из важных смыслов объявленного Года науки и технологий, добавила она.Парламентарий отметила, что сенаторы участвуют в этой работе. Так, Совет Федерации планирует провести в нынешнем году парламентские слушания "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста", круглый стол, посвященный наукоградам, другие мероприятия, призванные способствовать развитию науки по всей России. "Обсудим проблемы и на международном уровне – в рамках третьего Евразийского женского форума проведем секцию "Женщины-ученые и глобальные вызовы современности", - уточнила законодатель.Вся работа и со стороны власти, и со стороны бизнеса, и со стороны ученых должна быть нацелена на одно – на совершение беспрецедентного прорыва, отметила она. По словам сенатора, для достижения этой цели первое и главное – научиться применять самые современные сетевые технологии, чтобы наиболее эффективно использовать творческий потенциал каждого отдельного человека в интересах всего общества. "Сегодня как воздух нужны современные, актуальные подходы, причем не просто модернизированные, а совершенно новые, абсолютно иные", - пояснила она.По мнению Матвиенко, "одна из важнейших целей Года науки и технологий – создать действенные механизмы для реализации творческого потенциала людей, для практического созидания". При этом важно, чтобы развитие науки и технологий осуществлялось не только на федеральном уровне, не только в Москве и Санкт-Петербурге.Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210127/vyzovy-1594792020.html

https://ria.ru/20210126/meditatsiya-1594595176.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, the lancet, валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, санкт-петербург, общество