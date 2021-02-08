Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/vyzovy-1596450508.html
Матвиенко оценила реакцию России на современные вызовы
Матвиенко оценила реакцию России на современные вызовы
На современные вызовы Россия реагирует как лидер, достижения страны, в том числе в науке, по праву признаются во всем мире, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:09
2021-02-08T09:09
россия
the lancet
валентина матвиенко
совет федерации рф
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На современные вызовы Россия реагирует как лидер, достижения страны, в том числе в науке, по праву признаются во всем мире, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Самый яркий пример: все больше стран регистрируют нашу вакцину против коронавируса, спрос на нее растет. Буквально на днях авторитетное издание The Lancet опубликовало итоги третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее эффективность и безопасность. Науку и технологии здесь нельзя разделить: без одной составляющей вторая – невозможна", - написала спикер в понедельник в День российской науки в своем блоге на сайте СФ.Матвиенко отметила, что таких примеров в жизни России можно привести множество. "И уверена, каждый из нас видит страну и впредь исключительно как лидера. Иное, что называется, не обсуждается", - подчеркнула она. А значит, экспертное, научное сообщество уже в ближайшие месяцы должно определить ключевые условия, которые обеспечат нам это лидерство в новой системе координат. В решении именно такой задачи – один из важных смыслов объявленного Года науки и технологий, добавила она.Парламентарий отметила, что сенаторы участвуют в этой работе. Так, Совет Федерации планирует провести в нынешнем году парламентские слушания "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста", круглый стол, посвященный наукоградам, другие мероприятия, призванные способствовать развитию науки по всей России. "Обсудим проблемы и на международном уровне – в рамках третьего Евразийского женского форума проведем секцию "Женщины-ученые и глобальные вызовы современности", - уточнила законодатель.Вся работа и со стороны власти, и со стороны бизнеса, и со стороны ученых должна быть нацелена на одно – на совершение беспрецедентного прорыва, отметила она. По словам сенатора, для достижения этой цели первое и главное – научиться применять самые современные сетевые технологии, чтобы наиболее эффективно использовать творческий потенциал каждого отдельного человека в интересах всего общества. "Сегодня как воздух нужны современные, актуальные подходы, причем не просто модернизированные, а совершенно новые, абсолютно иные", - пояснила она.По мнению Матвиенко, "одна из важнейших целей Года науки и технологий – создать действенные механизмы для реализации творческого потенциала людей, для практического созидания". При этом важно, чтобы развитие науки и технологий осуществлялось не только на федеральном уровне, не только в Москве и Санкт-Петербурге.Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210127/vyzovy-1594792020.html
https://ria.ru/20210126/meditatsiya-1594595176.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2564d1588252841be720f749c3c85337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, the lancet, валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, санкт-петербург, общество

Матвиенко оценила реакцию России на современные вызовы

09:09 08.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На современные вызовы Россия реагирует как лидер, достижения страны, в том числе в науке, по праву признаются во всем мире, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Самый яркий пример: все больше стран регистрируют нашу вакцину против коронавируса, спрос на нее растет. Буквально на днях авторитетное издание The Lancet опубликовало итоги третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее эффективность и безопасность. Науку и технологии здесь нельзя разделить: без одной составляющей вторая – невозможна", - написала спикер в понедельник в День российской науки в своем блоге на сайте СФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:32
Путин назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для мира
Матвиенко отметила, что таких примеров в жизни России можно привести множество. "И уверена, каждый из нас видит страну и впредь исключительно как лидера. Иное, что называется, не обсуждается", - подчеркнула она. А значит, экспертное, научное сообщество уже в ближайшие месяцы должно определить ключевые условия, которые обеспечат нам это лидерство в новой системе координат. В решении именно такой задачи – один из важных смыслов объявленного Года науки и технологий, добавила она.
Парламентарий отметила, что сенаторы участвуют в этой работе. Так, Совет Федерации планирует провести в нынешнем году парламентские слушания "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста", круглый стол, посвященный наукоградам, другие мероприятия, призванные способствовать развитию науки по всей России. "Обсудим проблемы и на международном уровне – в рамках третьего Евразийского женского форума проведем секцию "Женщины-ученые и глобальные вызовы современности", - уточнила законодатель.
Вся работа и со стороны власти, и со стороны бизнеса, и со стороны ученых должна быть нацелена на одно – на совершение беспрецедентного прорыва, отметила она. По словам сенатора, для достижения этой цели первое и главное – научиться применять самые современные сетевые технологии, чтобы наиболее эффективно использовать творческий потенциал каждого отдельного человека в интересах всего общества. "Сегодня как воздух нужны современные, актуальные подходы, причем не просто модернизированные, а совершенно новые, абсолютно иные", - пояснила она.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 11:08
Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы
По мнению Матвиенко, "одна из важнейших целей Года науки и технологий – создать действенные механизмы для реализации творческого потенциала людей, для практического созидания". При этом важно, чтобы развитие науки и технологий осуществлялось не только на федеральном уровне, не только в Москве и Санкт-Петербурге.
Научный журнал Lancet недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В третьей фазе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
РоссияThe LancetВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55Суд арестовал художника на 25 суток за перфоманс в центре Москвы
14:53В Еврокомиссии прокомментировали возможность новых санкций против России
14:52Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
Лента новостейМолния