https://ria.ru/20210208/voda-1596441438.html
Названы опасные вещества в питьевой воде
Названы опасные вещества в питьевой воде
Некачественная питьевая вода может привести не только к кишечным инфекциям, но и к другим заболеваниям. Чего нужно опасаться, в интервью радио Sputnik рассказал РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T04:09
2021-02-08T04:09
2021-02-08T04:09
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Некачественная питьевая вода может привести не только к кишечным инфекциям, но и к другим заболеваниям. Чего нужно опасаться, в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.Водопроводная вода во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, по качеству лучше, чем в большинстве стран. Тем не менее, по словам эксперта, дополнительная очистка лишней не будет, особенно если речь идет о детском питании.Главная причина ‒ наличие в водопроводной воде хлорорганических соединений, образующихся в результате хлорирования. Это канцерогены, которые невозможно удалить из жидкости ни кипячением, ни отстаиванием. Поэтому для детей воду из-под крана рекомендуется фильтровать.Между тем, если вода из-под крана вам кажется мутной, то не стоит сразу пугаться: причина, скорее всего, в микроскопических пузырьках растворенных газов – кислорода и азота. Когда вода отстоится, они улетучатся.Если вода очень жесткая и образует при кипячении накипь, то это не страшно, заверил эксперт."Это соли жесткости – соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. То есть это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде", – пояснил Юрий Гончар.И все же напитки и блюда будут более вкусными, если они приготовлены на воде с минимальным количеством солей – родниковой, дистиллированной или талой, отметил специалист.
https://ria.ru/20210119/voda-1593627536.html
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москва, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Некачественная питьевая вода может привести не только к кишечным инфекциям, но и к другим заболеваниям. Чего нужно опасаться, в интервью радио Sputnik
рассказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.
Водопроводная вода во многих российских городах, в том числе в Москве
и Санкт-Петербурге
, по качеству лучше, чем в большинстве стран. Тем не менее, по словам эксперта, дополнительная очистка лишней не будет, особенно если речь идет о детском питании.
Главная причина ‒ наличие в водопроводной воде хлорорганических соединений, образующихся в результате хлорирования. Это канцерогены, которые невозможно удалить из жидкости ни кипячением, ни отстаиванием. Поэтому для детей воду из-под крана рекомендуется фильтровать.
"Лучше самое простое устройство кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей. Если для взрослого человека не опасно пить воду из-под крана, то у детей эти вещества могут дать кумулятивный эффект. В некоторых городах, где коммунальные службы безудержно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики, и, если ее не очищать, впоследствии практически гарантирована онкология", – рассказал радио Sputnik Юрий Гончар.
Между тем, если вода из-под крана вам кажется мутной, то не стоит сразу пугаться: причина, скорее всего, в микроскопических пузырьках растворенных газов – кислорода и азота. Когда вода отстоится, они улетучатся.
Если вода очень жесткая и образует при кипячении накипь, то это не страшно, заверил эксперт.
"Это соли жесткости – соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. То есть это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде", – пояснил Юрий Гончар.
И все же напитки и блюда будут более вкусными, если они приготовлены на воде с минимальным количеством солей – родниковой, дистиллированной или талой, отметил специалист.