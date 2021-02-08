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Председатель ЕК призвала ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине
Председатель ЕК призвала ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что призвала страны-члены Евросоюза пожертвовать часть вакцин от коронавируса Украине. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:44
2021-02-08T12:04
урсула фон дер ляйен
astrazeneca
владимир зеленский
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евросоюз
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что призвала страны-члены Евросоюза пожертвовать часть вакцин от коронавируса Украине.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что выделенных в рамках фонда COVAX вакцин от коронавирусной инфекции в этом году будет недостаточно для первоочередной вакцинации населения.При этом она добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. "Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета", - сказала фон дер Ляйен.Ранее минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этих поставок Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин AstraZeneca.
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урсула фон дер ляйен, astrazeneca , владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, украина, в мире

Председатель ЕК призвала ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

11:44 08.02.2021 (обновлено: 12:04 08.02.2021)
 
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что призвала страны-члены Евросоюза пожертвовать часть вакцин от коронавируса Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что выделенных в рамках фонда COVAX вакцин от коронавирусной инфекции в этом году будет недостаточно для первоочередной вакцинации населения.
"В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении, записанном для всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
При этом она добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. "Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета", - сказала фон дер Ляйен.
Ранее минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этих поставок Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин AstraZeneca.
 
Урсула фон дер ЛяйенAstraZenecaВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаВ мире
 
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