https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596503554.html

Производителей из Армении и Киргизии могут вовлечь в выпуск "Спутника V"

Производителей из Армении и Киргизии могут вовлечь в выпуск "Спутника V"

Вопрос вовлечения фармпроизводителей из Армении и Киргизии в развитие производства вакцины "Спутник V" обсуждается на площадке Евразийской экономической... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:48

2021-02-08T13:48

2021-02-08T13:48

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения казахстана

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

евразийская экономическая комиссия

минск

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ЕРЕВАН, 8 фев – РИА Новости. Вопрос вовлечения фармпроизводителей из Армении и Киргизии в развитие производства вакцины "Спутник V" обсуждается на площадке Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе ЕЭК."В ближайшее время также должно начаться производство вакцины "Спутник V" в Беларуси. Уже подписан ряд соглашений о взаимодействии в части локализации производства, налажен трансфер соответствующих технологий. Кроме того, на площадке Евразийской экономической комиссии активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В комиссии отметили, что декабре минувшего года план по производству стратегически важных лекарственных препаратов был доработан, одобрен представителями уполномоченных органов стран ЕАЭС и вынесен на общественное обсуждение на сайте ЕЭК. Помимо ряда мер, направленных на стимулирование развития фармацевтической промышленности Союза и углубления кооперации с целью импортозамещения производства стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, проект плана включает проработку вопроса создания совместных производств вакцины от коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе."Учитывая неотложность этой задачи, а также инициативу по организации на евразийском уровне совместных производств вакцины, которая была озвучена на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске 11 декабря прошлого года, Комиссия и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали прорабатывать вопрос создания совместных производств российской вакцины "Спутник V" в государствах Союза", - отмечается в сообщении.В пресс-службе напомнили, что к концу 2020 года РФПИ совместно с минздравом Казахстана проработали необходимые организационные моменты, наладили трансфер соответствующих технологий и запустили линию по изготовлению вакцины на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса. Предполагается, что объемы выпуска там достигнут 300 тысяч доз вакцины ежемесячно, на данный момент уже произведено более 90 тысяч доз, которые будут направлены для вакцинации населения после завершения всех регистрационных процедур.Всего в Казахстане намечено произвести не менее 2 миллионов доз вакцины "Спутник V", отмечается в сообщении. Распространение препарата на территории Казахстана будет осуществляться в рамках сотрудничества РФПИ и компании "СК-Фармация" – единого дистрибьютора министерства здравоохранения Республики Казахстан.В сообщении говорится, что развитие совместных производств вакцин стало одной из основных тем обсуждения на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с руководством Евразийского банка развития в декабре 2020 года. "О сроках и формах сотрудничества пока говорить рано – еще предстоит доработать детали. Однако все понимают важность оперативного решения этой задачи. Поэтому, я уверен, что скоро все вопросы будут согласованы", – цитирует пресс-служба слова Камаляна.

минск

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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