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В Южной Корее могут рассмотреть закупку вакцины "Спутник V"

В Южной Корее могут рассмотреть закупку вакцины "Спутник V"

Глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён заявила, что правительство Южной Кореи может рассмотреть закупку российской... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:27

2021-02-08T10:27

2021-02-08T10:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

чон се гюн

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

р-фарм

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СЕУЛ, 8 фев – РИА Новости. Глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён заявила, что правительство Южной Кореи может рассмотреть закупку российской вакцины от COVID "Спутник V" и других, учитывая распространение новых штаммов вируса и на случай перебоев в уже законтрактованных поставках вакцины."Что касается российской вакцины "Спутник V", учитывая наличие неопределенности в связи проблемами с поставками и измененными штаммами вируса, мы планируем и впредь рассматривать необходимость дополнительной закупки вакцин… Имеется в виду, что мы рассматриваем в качестве кандидатов все имеющиеся вакцины. На данный момент контракт или какие-то другие моменты конкретно не рассматриваются. Но много факторов нестабильности, поэтому мы оставим открытыми двери возможностей и рассмотрим все вакцины", - заявила она на брифинге Чон Ын Гён, отвечая на вопрос о планах южнокорейского правительства по закупке "Спутника V".Вопросы закупки "Спутника V" стали звучать после информации о низкой эффективности разработанной Оксфордским университетом вакцины AstraZeneca, принцип действия которой похож российскую.Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca продемонстрировала низкую эффективность против слабых и средних форм южноафриканского варианта вируса, а общая эффективность вакцины составила 62,1%. В ЮАР заморозили план вакцинации препаратом AstraZeneca. При этом в Южной Корее ее использование на людях старше 65 лет рекомендовано "с осторожностью", учитывая отсутствие достаточных данных клинических испытаний в этой возрастной группе.Чон Ын Гён добавила, что правительство Южной Кореи ждет дополнительных результатов испытаний от компании AstraZeneca и ведет переговоры о дополнительной закупке американской вакцины Novavax.В то же время "Спутник V" в ходе фазы III клинических исследований продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности, в том числе среди пожилых людей. Общая эффективность вакцины составила 91,6%.Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" договорились об испытании комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca могут быть получены в марте или апреле, а исследования будут учитывать новые мутации вируса.Южная Корея планирует начать первый этап вакцинации в феврале с медработников, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом. Ранее премьер Чон Се Гюн заявлял, что вакцина AstraZeneca для 2,19 миллиона человек прибудет в первой половине 2021 года. В понедельник стало известно, что на последней неделе февраля в страну прибудет вакцина AstraZeneca для 750 тысяч человек. Также сообщалось о поставках 117 тысяч доз вакцины Pfizer "Comirnaty" и еще 260 тысячах доз AstraZeneca в рамках инициативы ВОЗ COVAX Facility.Вакцинация основного населения начнется с третьего квартала, для людей старше 65 лет – со второго квартала. Всего до конца года в страну поставят 106 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего должно хватить для вакцинации 56 миллионов человек. Также ведутся переговоры о дополнительной закупке американской вакцины Novavax еще для 20 миллионов человек.

южная корея

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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