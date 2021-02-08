https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596438458.html

ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности

ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности

Власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T02:00

2021-02-08T02:00

2021-02-08T02:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

юар

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351), заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca почти не защищает от слабых и средних форм заболевания, вызванных "южноафриканским" штаммом коронавируса. Исследование провели специалисты южноафриканского Университета Витватерсранда и Оксфордского университета. Клинические исследования вакцины в ЮАР проводились на группе из 2026 человек. О результатах сообщила газета Financial Times, само исследование ученых должно быть опубликовано в понедельник.В ходе пресс-конференции профессор Шабир Мадхи заявил, что результаты исследования, указывающие на меньшую эффективность вакцины AstraZeneca от штамма, "разочаровывают".Мкхизе отметил, что комитет исследователей решит, проводить ли вакцинацию с помощью AstraZeneca, пока план вакцинации с помощью данной вакцины будет заморожен.Южная Африка ранее получила миллион доз вакцины от Института сыворотки Индии, проводившего проверку вакцины AstraZeneca в Индии. Мкхизе отметил, что ЮАР закупила AstraZeneca, когда результаты испытаний ещё не были опубликованы и власти исходили из доступности вакцин.

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , юар, в мире