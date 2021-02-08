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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596438458.html
ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности
ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности
Власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T02:00
2021-02-08T02:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351), заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca почти не защищает от слабых и средних форм заболевания, вызванных "южноафриканским" штаммом коронавируса. Исследование провели специалисты южноафриканского Университета Витватерсранда и Оксфордского университета. Клинические исследования вакцины в ЮАР проводились на группе из 2026 человек. О результатах сообщила газета Financial Times, само исследование ученых должно быть опубликовано в понедельник.В ходе пресс-конференции профессор Шабир Мадхи заявил, что результаты исследования, указывающие на меньшую эффективность вакцины AstraZeneca от штамма, "разочаровывают".Мкхизе отметил, что комитет исследователей решит, проводить ли вакцинацию с помощью AstraZeneca, пока план вакцинации с помощью данной вакцины будет заморожен.Южная Африка ранее получила миллион доз вакцины от Института сыворотки Индии, проводившего проверку вакцины AstraZeneca в Индии. Мкхизе отметил, что ЮАР закупила AstraZeneca, когда результаты испытаний ещё не были опубликованы и власти исходили из доступности вакцин.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , юар, в мире

ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности

02:00 08.02.2021
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351), заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.
Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca почти не защищает от слабых и средних форм заболевания, вызванных "южноафриканским" штаммом коронавируса. Исследование провели специалисты южноафриканского Университета Витватерсранда и Оксфордского университета. Клинические исследования вакцины в ЮАР проводились на группе из 2026 человек. О результатах сообщила газета Financial Times, само исследование ученых должно быть опубликовано в понедельник.
В ходе пресс-конференции профессор Шабир Мадхи заявил, что результаты исследования, указывающие на меньшую эффективность вакцины AstraZeneca от штамма, "разочаровывают".
"Вакцина AstraZeneca у нас останется... до тех пор, пока ученые не дадут нам четко понять, что мы должны делать... Что это означает для нашей программы вакцинации, начало которой мы поставили на февраль? Ответ - она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины", - заявил министр в ходе пресс-конференции, сообщает портал Independent Online.
Мкхизе отметил, что комитет исследователей решит, проводить ли вакцинацию с помощью AstraZeneca, пока план вакцинации с помощью данной вакцины будет заморожен.
Южная Африка ранее получила миллион доз вакцины от Института сыворотки Индии, проводившего проверку вакцины AstraZeneca в Индии. Мкхизе отметил, что ЮАР закупила AstraZeneca, когда результаты испытаний ещё не были опубликованы и власти исходили из доступности вакцин.
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