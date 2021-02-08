https://ria.ru/20210208/ucheniya-1596469830.html

Посол России в Иране анонсировал военно-морские учения в Индийском океане

Посол России в Иране анонсировал военно-морские учения в Индийском океане

Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:21

2021-02-08T11:21

2021-02-08T12:49

россия

леван джагарян

министерство обороны ирана

китай

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане."Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства", - сообщил посол в интервью РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать повторение учений трехстороннего формата, как это было в 2019 году.Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.Читайте полный текст интервью Левана Джагаряна >>

https://ria.ru/20210208/vooruzheniya-1596468049.html

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китай

иран

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россия, леван джагарян, министерство обороны ирана, китай, иран, в мире