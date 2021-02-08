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Посол России в Иране анонсировал военно-морские учения в Индийском океане
Посол России в Иране анонсировал военно-морские учения в Индийском океане
Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:21
2021-02-08T12:49
россия
леван джагарян
министерство обороны ирана
китай
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане."Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства", - сообщил посол в интервью РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать повторение учений трехстороннего формата, как это было в 2019 году.Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.Читайте полный текст интервью Левана Джагаряна &gt;&gt;
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россия, леван джагарян, министерство обороны ирана, китай, иран, в мире

Посол России в Иране анонсировал военно-морские учения в Индийском океане

11:21 08.02.2021 (обновлено: 12:49 08.02.2021)
 
© Фото : предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
Посол РФ в Иране Леван Джагарян - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : предоставлено посольством РФ в Иране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане.
"Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства", - сообщил посол в интервью РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать повторение учений трехстороннего формата, как это было в 2019 году.
Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
11:12
Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции
Читайте полный текст интервью Левана Джагаряна >>
 
РоссияЛеван ДжагарянМинистерство обороны ИранаКитайИранВ мире
 
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