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Посол России в Иране анонсировал военно-морские учения в Индийском океане
Посол России в Иране анонсировал военно-морские учения в Индийском океане
Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:21
2021-02-08T11:21
2021-02-08T12:49
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министерство обороны ирана
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ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане."Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства", - сообщил посол в интервью РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать повторение учений трехстороннего формата, как это было в 2019 году.Военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли в конце декабря 2019 года, по итогам которых иранские военные выразили уверенность, что маневры будут проходить и дальше. Повторное проведение учений, как ранее сообщал РИА Новости глава минобороны Ирана, привязано к ситуации с пандемией коронавируса.Читайте полный текст интервью Левана Джагаряна >>
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россия, леван джагарян, министерство обороны ирана, китай, иран, в мире