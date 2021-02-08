https://ria.ru/20210208/dzhagaryan-1596460531.html

Леван Джагарян: РФ готова обсуждать с Ираном новый договор об отношениях

Леван Джагарян: РФ готова обсуждать с Ираном новый договор об отношениях

Пандемия коронавируса ограничила возможности диалога между Москвой и Тегераном, однако остановить его не смогла. Стороны находят возможности для контактов,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:00

2021-02-08T12:00

2021-02-08T12:03

россия

леван джагарян

иран

интервью

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Пандемия коронавируса ограничила возможности диалога между Москвой и Тегераном, однако остановить его не смогла. Стороны находят возможности для контактов, взаимодействия по линии военных и осуществления стратегического проекта – посол России в Иране Леван Джагарян по случаю Дня дипломатического работника в интервью РИА Новости рассказал об АЭС "Бушер", предстоящих морских учениях, заявив о готовности обсуждать новый договор с Ираном об отношениях и положительно оценив перспективы военно-технического сотрудничества.– Не считаете ли вы, что коронавирус значительно осложняет политический диалог между Москвой и Тегераном, в частности за счет того, что прямые контакты, в том числе визиты официальных лиц из России в Иран и наоборот, стали относительно редким явлением? Может ли заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состояться уже в первом квартале 2021 года, или сроки снова сдвинутся?– Конечно, коронавирус осложнил политический диалог между Москвой и Тегераном. Тем не менее визиты официальных лиц двух стран, хотя и не так часто, происходили в этот непростой период. Например, недавно, 26 января 2021 года Москву посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, где у него состоялись полноформатные переговоры с Сергеем Лавровым. В августе 2020 года в Тегеране побывал председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Сирийское урегулирование осенью прошлого года обсуждалось в ходе пребывания в ИРИ спецпредставителя президента России Александра Лаврентьева.Отсутствие двусторонних контактов удавалось частично компенсировать за счет проведения встреч в формате видеоконференций, в ходе которых продолжалась сверка часов по наиболее актуальным вопросам российско-иранской повестки, а также международной проблематике. Однако будем откровенны, по значимости это не может заменить прямое общение.Что касается проведения очередного заседания межправительственной комиссии между Россией и Ираном в торгово-экономической сфере, то ее сроки согласуются между сопредседателями – министром энергетики России Николаем Шульгиновым и министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом. Насколько нам известно, партнеры с учетом эпидемиологической обстановки высказывают заинтересованность провести данное заседание до наступления иранского Нового года – Навруз, который отмечается 21 марта.– Работают ли Россия и Иран над заключением нового договора об основах взаимоотношений, который станет заменой предыдущему, заключенному в 2001 году, или же действующий договор будет автоматически продлен?– Пока работа над заключением нового договора не ведется. На данный момент исходим из того, что наш базовый Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в Москве 12 марта 2001 года, будет автоматически продлен на следующие пять лет, как это предусмотрено одной из статей данного документа. Вместе с тем мы открыты к предметному разговору, если иранская сторона представит свои предложения по наполнению нового договора, готовы активно включиться в обсуждение.– Как пандемия сказывается на строительстве второго энергоблока и работах по третьему АЭС "Бушер"? На какие даты планируется старт строительства третьего энергоблока? Обсуждают ли Россия и Иран сооружение дополнительных блоков?– Не текущей стадии проекта работы по сооружению блоков 2 и 3 АЭС "Бушер" осуществляются в штатном режиме и несмотря на пандемию не останавливались. Что касается расширения взаимодействия, переговоры на эту тему сейчас не ведутся.– Иран заявлял о намерении стать производителем ядерного топлива, отмечая, что Россия помогает в этом направлении. Так ли это? Не означает ли это стремление Ирана к независимости от РФ в ядерной отрасли с учетом того, что сотрудничество по Фордо уже приостановлено? Видит ли Россия перспективы разморозки ситуации вокруг Фордо в ближайшем будущем, особенно с учетом возможного прогресса вокруг СВПД в связи со сменой администрации США?– В целях обеспечения безопасности эксплуатации первого блока АЭС "Бушер" российская сторона осуществляет поставки для него свежего ядерного топлива. Взаимодействие с Ираном по другим направлениям, связанным с тематикой ядерного топлива, не осуществляется.Что касается проекта Фордо, то 6 ноября 2019 года, в рамках очередного этапа сокращения Ираном своих добровольных обязательств по СВПД, на два каскада газовых центрифуг на объекте Фордо, которые находятся в том же зале, что и каскады, подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, был запущен гексафторид урана. Это сделало технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта по модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных медицинских изотопов.Обогащение урана и производство стабильных изотопов не могут вестись в одном помещении, поскольку в воздухе и на оборудовании неизбежно появляются следовые количества урана, несовместимые с применением получаемых изотопов в медицинских целях.Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования.– В июле 2020 года состоялся онлайн-саммит России, Ирана и Турции по Сирии, президенты договорились встретиться очно в Иране, однако пока не встретились. Вероятно ли в этой связи повторное проведение саммита в онлайн-формате?– Пока решение об очной встрече президентов России, Ирана и Турции не принято. Следует учитывать, что в Иране сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Как раз на днях руководящие органы ИРИ выразили опасение о возможном новом всплеске заболеваемости, в связи с чем допустили возвращение ряда ограничений. Как представляется вернуться к обсуждению данного вопроса можно будет после проведения 16-17 февраля 2021 года в Сочи очередной встречи высоких должностных лиц в астанинском формате.– Рассматривают ли Россия и Иран возможности совместного участия в проектах по восстановлению инфраструктуры Сирии? Если да, то о каких контрактах может идти речь?– Россия и Иран весьма озабоченны ухудшающимся социально-экономическим положением в Сирии. Между Москвой и Тегераном идет активный обмен мнениями по возможным путям восстановления инфраструктуры и других жизненно необходимых объектов в этой арабской стране. Считаю, что здесь ключевую роль должны играть министерства и ведомства из финансово-экономического блока. При этом должен отметить, что этой работе значительно препятствуют принятые США нелегитимные меры по санкционному удушению Сирии. Я имею в виду так называемый "Акт Цезаря". Вообще считаю, что это вверх циничности, когда в Вашингтоне декларируют о принципах гуманизма и гуманитарных аспектах в одних точках земного шара и одновременно проводят политику, направленную на ухудшение жизни обычных сирийцев. Рассчитываю, что новая американская администрация займет более благоразумную позицию на сирийском направлении и прекратит практику экономического давления.– Восемнадцатого октября 2020 года истекло действие оружейного эмбарго в отношении Ирана. Подтверждает ли Иран свою заинтересованность в приобретении российского вооружения?– Военно-техническое сотрудничество с Ираном осуществляется под жестким государственным контролем, в полном соответствии с законодательством РФ и при соблюдении международных обязательств России в рамках действующих режимов нераспространения.Современная история российско-иранского военно-технического сотрудничества насчитывает более 50 лет. За долгие годы в этой чувствительной сфере между нашими странами сложились устойчивые контакты, направленные на взаимовыгодное сотрудничество при обязательном учете интересов обеих сторон.Положительный опыт реализации многочисленных проектов позволяет с оптимизмом говорить о перспективах такого сотрудничества и в дальнейшем.Несомненно, завершение 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана позволяет вести конструктивный диалог и рассматривать поступающие обращения иранской стороны по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России. В этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть, Россия – независимая страна и принимает решения в соответствии со своими национальными интересами.– В конце 2019 года военно-морские силы Ирана, России и Китая провели совместные учения "Пояс морской безопасности" в западной части Индийского океана. Когда планируется повторное проведение учений?– Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595241438.html

https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html

https://ria.ru/20210205/iran-1596159281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леван джагарян, иран, интервью