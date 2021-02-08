https://ria.ru/20210208/ubiystvo-1596447836.html

В Оренбургской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней внучки

В Оренбургской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней внучки

Следственные органы Оренбургской области задержали жительницу Орска по подозрению в убийстве маленькой внучки, сообщает областной следком. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:26

2021-02-08T08:26

2021-02-08T08:26

оренбургская область

орск

происшествия

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УФА, 8 фев - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области задержали жительницу Орска по подозрению в убийстве маленькой внучки, сообщает областной следком.Ведомство сообщает, что в ночь на понедельник вблизи многоквартирного жилого дома по улице Короленко в городе Орск было обнаружено тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами в области шеи.Отмечается, что в рамках уголовного дела об убийстве малолетнего женщина задержана."Произведен осмотр места совершения преступления, для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшего смерть человека", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210107/ubiystvo-1592239860.html

оренбургская область

орск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, орск, происшествия