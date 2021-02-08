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В Оренбургской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней внучки
В Оренбургской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней внучки
Следственные органы Оренбургской области задержали жительницу Орска по подозрению в убийстве маленькой внучки, сообщает областной следком. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:26
2021-02-08T08:26
2021-02-08T08:26
оренбургская область
орск
происшествия
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области задержали жительницу Орска по подозрению в убийстве маленькой внучки, сообщает областной следком.Ведомство сообщает, что в ночь на понедельник вблизи многоквартирного жилого дома по улице Короленко в городе Орск было обнаружено тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами в области шеи.Отмечается, что в рамках уголовного дела об убийстве малолетнего женщина задержана."Произведен осмотр места совершения преступления, для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшего смерть человека", - сообщает ведомство.
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оренбургская область, орск, происшествия
УФА, 8 фев - РИА Новости.
Следственные органы Оренбургской области
задержали жительницу Орска
по подозрению в убийстве маленькой внучки, сообщает областной следком.
Ведомство сообщает, что в ночь на понедельник вблизи многоквартирного жилого дома по улице Короленко в городе Орск было обнаружено тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами в области шеи.
"По подозрению в убийстве ребенка задержана 60-летняя жительница города Орск, которая, по версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения нанесла ножом телесные повреждения в области шеи внучке", - говорится в сообщении следственного управления СК по региону.
Отмечается, что в рамках уголовного дела об убийстве малолетнего женщина задержана.
"Произведен осмотр места совершения преступления, для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшего смерть человека", - сообщает ведомство.