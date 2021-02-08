https://ria.ru/20210208/tema-1596570610.html

Лавров заявил о попытке Запада сделать тему Навального главной

Лавров заявил о попытке Запада сделать тему Навального главной

Запад пытается сделать "тему Навального" чуть ли не главной в диалоге с Россией, Москве выдвигают ультимативное требование возбудить уголовное дело о возможном... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:33

2021-02-08T18:33

2021-02-08T19:02

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Запад пытается сделать "тему Навального" чуть ли не главной в диалоге с Россией, Москве выдвигают ультимативное требование возбудить уголовное дело о возможном отравлении, при этом фактически утаивают ключевую "улику", заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."В ситуации, когда западные страны пытаются сделать "тему Навального" чуть ли не главной в диалоге с нашей страной, хотел бы в порядке взаимности поделиться оценками находящихся в фокусе наших служебных интересов практических шагов, предпринимаемых действующими лицами этой истории в сфере политики и пропаганды", - заявил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать открытое письмо врача-невролога из Швейцарии Виталия Козака.Ранее СМИ распространили открытое письмо Козака, в котором он комментировал статью в журнале Lancet о якобы отравлении Навального "Новичком", найдя в ней ряд неясностей и противоречий. В частности, отмечалось, что формулировка о так называемом "Новичке" в статье весьма расплывчата.Лавров в свою очередь отметил, что Генпрокуратура России запросила у Федерального ведомства юстиции ФРГ всю информацию о результатах проведенных бундесвером исследований, включая передачу "всех имеющих отношение к делу доказательств"."Вопреки полному соответствию наших требований целому ряду конвенций о предоставлении правовой помощи, включая Конвенцию о запрещении химического оружия, нам никакой фактологической информации предоставлено не было. Под различными предлогами германская сторона отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований", - заявил Лавров.При этом, добавил министр, "отказываясь добросовестно удовлетворить официальные запросы Генпрокуратуры РФ, германские власти сначала ссылались на то, что информация на сей счет засекречена, поскольку ее обнародование позволило бы российской стороне понять, какими знаниями обладает бундесвер в сфере химического оружия". Затем аргументация изменилась: стали делать упор на то, что Алексей Навальный запрещает передавать какие-либо сведения, включающие его персональные данные, российской стороне, напомнил Лавров.Он обратил внимание на то, что технический секретариат ОЗХО "предпринял непрозрачные процедуры оказания содействия Германии"."А по итогам заявил о правоте выводов Берлина, Парижа и Стокгольма, но отказался обнародовать конкретную формулу вещества, якобы обнаруженного в биоматериалах пациента: мол, мы это делали по заказу немцев, вот к ним и обращайтесь. То есть нам предлагают верить им на слово, одновременно выдвигая в неприемлемо ультимативной форме требования о возбуждении российскими правоохранительными органами уголовного дела по, как они утверждают, "доказанному факту отравления" Навального боевым отравляющим веществом. Логичные указания на то, что в таком случае эти западные страны утаивают ключевую улику вероятного преступления, которая по нашим законам необходима для открытия уголовного дела, отметаются без внятного объяснения", - подчеркнул глава МИД РФ.По его словам Россия может привлечь внимание руководства технического секретариата ОЗХО, а также Германии, Франции и Швеции к информации, опубликованной Козаком, и попросить их прокомментировать эти данные. "Если он не будет против", - сказал Лавров.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210208/nongrata-1596576379.html

https://ria.ru/20210208/sanktsii-1596519736.html

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный