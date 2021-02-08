https://ria.ru/20210208/telegram-1596595754.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T22:50

2021-02-08T22:50

2021-02-08T23:06

россия

telegram (приложение)

павел дуров

белоруссия

украина

технологии

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбой в работе произошел около 22:22 мск. О проблемах сообщают пользователи из Германии, Украины, Белоруссии и других стран. В том числе со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, большинство жалоб пользователей Telegram касается проблем с подключением (82%), другие не могут отправить сообщения (17%).Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210208/yandeks-1596557609.html

россия

белоруссия

украина

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2021

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россия, telegram (приложение), павел дуров, белоруссия, украина, технологии, общество