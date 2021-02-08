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В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T22:50
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россия
telegram (приложение)
павел дуров
белоруссия
украина
технологии
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбой в работе произошел около 22:22 мск. О проблемах сообщают пользователи из Германии, Украины, Белоруссии и других стран. В том числе со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, большинство жалоб пользователей Telegram касается проблем с подключением (82%), другие не могут отправить сообщения (17%).Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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россия, telegram (приложение), павел дуров, белоруссия, украина, технологии, общество

В работе Telegram произошел сбой

22:50 08.02.2021 (обновлено: 23:06 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбой в работе произошел около 22:22 мск. О проблемах сообщают пользователи из Германии, Украины, Белоруссии и других стран. В том числе со сбоями столкнулись пользователи из России.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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По данным портала, большинство жалоб пользователей Telegram касается проблем с подключением (82%), другие не могут отправить сообщения (17%).
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
 
РоссияTelegram (приложение)Павел ДуровБелоруссияУкраинаТехнологииОбщество
 
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