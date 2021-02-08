https://ria.ru/20210208/telegram-1596595754.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T22:50
2021-02-08T22:50
2021-02-08T23:06
россия
telegram (приложение)
павел дуров
белоруссия
украина
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c6e077c5231988c63a36372db9cf440.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбой в работе произошел около 22:22 мск. О проблемах сообщают пользователи из Германии, Украины, Белоруссии и других стран. В том числе со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, большинство жалоб пользователей Telegram касается проблем с подключением (82%), другие не могут отправить сообщения (17%).Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20210208/yandeks-1596557609.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5b84beba883442368e3be66b299f4eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, telegram (приложение), павел дуров, белоруссия, украина, технологии, общество