https://ria.ru/20210208/tarantino-1596237158.html

Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" с Хоакином Фениксом

Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" с Хоакином Фениксом

Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" Тодда Филлписа, назвав картину "немного монотонной". Об этом сообщает Movieweb. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T01:27

2021-02-08T01:27

2021-02-08T01:27

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квентин тарантино

роберт де ниро

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" Тодда Филлписа, назвав картину "немного монотонной". Об этом сообщает Movieweb.Он также признался, что, по его мнению, "Джокер" вышел несколько "монотонным", но добавил, что оценил сцену на ток-шоу. В ней Джокер приходит на передачу к ведущему Мюррею Франклину (Роберт Де Ниро)."Это не просто захватывающая сцена, режиссер запутывает зрителей, потому что Джокер настоящий псих. Герой Роберта Де Ниро — не кинозлодей. Он выглядит мерзавцем, но не большим, чем Дэвид Леттерман. Он просто комик, парень из ток-шоу. Он не заслуживает гибели", — считает режиссер.При этом, как думает Тарантино, при просмотре сцены зрители хотят гибели Мюррея. "А если бы Джокер его не убил? Вы бы разозлились. Они заставили зрителей думать, как психов", — уверен Тарантино.В российский прокат "Джокер" вышел в октябре 2019 года. Картина была номинирована на 12 премий "Оскар", но получила две: за "Лучшую мужскую роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшую музыку к фильму" (Хильдур Гуднадоуттир).

https://ria.ru/20190808/1557274957.html

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кино и сериалы, новости культуры, звезды, хоакин феникс, дэвид леттерман, квентин тарантино, роберт де ниро