Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" с Хоакином Фениксом
© WDSSPRКвентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"
© WDSSPR
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" Тодда Филлписа, назвав картину "немного монотонной". Об этом сообщает Movieweb.
© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
© 22 & Indiana Pictures (2019)
Кадр из фильма "Джокер"
"В таком мире мы сейчас живем? Берем великие фильмы 1970-х и переделываем их в артефакты поп-культуры? "Таксиста" превратили в "Джокера", а "Апокалипсис сегодня" в "К звездам", — сказал Тарантино.
Он также признался, что, по его мнению, "Джокер" вышел несколько "монотонным", но добавил, что оценил сцену на ток-шоу. В ней Джокер приходит на передачу к ведущему Мюррею Франклину (Роберт Де Ниро).
"Это не просто захватывающая сцена, режиссер запутывает зрителей, потому что Джокер настоящий псих. Герой Роберта Де Ниро — не кинозлодей. Он выглядит мерзавцем, но не большим, чем Дэвид Леттерман. Он просто комик, парень из ток-шоу. Он не заслуживает гибели", — считает режиссер.
© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
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Кадр из фильма "Джокер"
© 22 & Indiana Pictures (2019)
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
Феникс в роли Джокера
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Феникс в роли Джокера
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
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Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
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Кадр из фильма "Джокер"
© 22 & Indiana Pictures (2019)
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Феникс в роли Джокера
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
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Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
При этом, как думает Тарантино, при просмотре сцены зрители хотят гибели Мюррея. "А если бы Джокер его не убил? Вы бы разозлились. Они заставили зрителей думать, как психов", — уверен Тарантино.
В российский прокат "Джокер" вышел в октябре 2019 года. Картина была номинирована на 12 премий "Оскар", но получила две: за "Лучшую мужскую роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшую музыку к фильму" (Хильдур Гуднадоуттир).
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