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Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" с Хоакином Фениксом
Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" с Хоакином Фениксом
Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" Тодда Филлписа, назвав картину "немного монотонной". Об этом сообщает Movieweb. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T01:27
2021-02-08T01:27
культура
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дэвид леттерман
квентин тарантино
роберт де ниро
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" Тодда Филлписа, назвав картину "немного монотонной". Об этом сообщает Movieweb.Он также признался, что, по его мнению, "Джокер" вышел несколько "монотонным", но добавил, что оценил сцену на ток-шоу. В ней Джокер приходит на передачу к ведущему Мюррею Франклину (Роберт Де Ниро)."Это не просто захватывающая сцена, режиссер запутывает зрителей, потому что Джокер настоящий псих. Герой Роберта Де Ниро — не кинозлодей. Он выглядит мерзавцем, но не большим, чем Дэвид Леттерман. Он просто комик, парень из ток-шоу. Он не заслуживает гибели", — считает режиссер.При этом, как думает Тарантино, при просмотре сцены зрители хотят гибели Мюррея. "А если бы Джокер его не убил? Вы бы разозлились. Они заставили зрителей думать, как психов", — уверен Тарантино.В российский прокат "Джокер" вышел в октябре 2019 года. Картина была номинирована на 12 премий "Оскар", но получила две: за "Лучшую мужскую роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшую музыку к фильму" (Хильдур Гуднадоуттир).
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кино и сериалы, новости культуры, звезды, хоакин феникс, дэвид леттерман, квентин тарантино, роберт де ниро

Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" с Хоакином Фениксом

01:27 08.02.2021
 
© WDSSPRКвентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды... в Голливуде"
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© WDSSPR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал "Джокера" Тодда Филлписа, назвав картину "немного монотонной". Об этом сообщает Movieweb.
© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© 22 & Indiana Pictures (2019)
Кадр из фильма "Джокер"
"В таком мире мы сейчас живем? Берем великие фильмы 1970-х и переделываем их в артефакты поп-культуры? "Таксиста" превратили в "Джокера", а "Апокалипсис сегодня" в "К звездам", — сказал Тарантино.
Он также признался, что, по его мнению, "Джокер" вышел несколько "монотонным", но добавил, что оценил сцену на ток-шоу. В ней Джокер приходит на передачу к ведущему Мюррею Франклину (Роберт Де Ниро).
"Это не просто захватывающая сцена, режиссер запутывает зрителей, потому что Джокер настоящий псих. Герой Роберта Де Ниро — не кинозлодей. Он выглядит мерзавцем, но не большим, чем Дэвид Леттерман. Он просто комик, парень из ток-шоу. Он не заслуживает гибели", — считает режиссер.
© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
1 из 3
Кадр из фильма "Джокер"
© 22 & Indiana Pictures (2019)
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company

Феникс в роли Джокера

Джокер
2 из 3

Феникс в роли Джокера

© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
3 из 3
Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
1 из 3
Кадр из фильма "Джокер"
© 22 & Indiana Pictures (2019)
2 из 3

Феникс в роли Джокера

© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
3 из 3
Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
При этом, как думает Тарантино, при просмотре сцены зрители хотят гибели Мюррея. "А если бы Джокер его не убил? Вы бы разозлились. Они заставили зрителей думать, как психов", — уверен Тарантино.
В российский прокат "Джокер" вышел в октябре 2019 года. Картина была номинирована на 12 премий "Оскар", но получила две: за "Лучшую мужскую роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшую музыку к фильму" (Хильдур Гуднадоуттир).
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде - РИА Новости, 1920, 08.08.2019
8 августа 2019, 08:00Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурызвездыХоакин ФениксДэвид ЛеттерманКвентин ТарантиноРоберт Де Ниро
 
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