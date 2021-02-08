https://ria.ru/20210208/studenty-1596485889.html

Студенты вузов Подмосковья переходят на очное обучение

Студенты вузов Подмосковья переходят на очное обучение

Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:25

2021-02-08T12:25

2021-02-08T12:25

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573107979_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e73e2e416a8fcd7a2200478b621b12cc.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.Вузы Московской области проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19."С 8 февраля в вузах Подмосковья возобновляется очное обучение студентов", - написала Каклюгина в Instagram.Министр отметила, что обязательные меры безопасности по COVID-19 сохранят в вузах региона. Студентам и педагогам продолжат проводить термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать и проветривать.В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья сообщила РИА Новости, что проездные студентов высших учебных заведений региона разблокируют накануне - 7 февраля.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье. В феврале койки для пациентов с коронавирусом планируют сократить вдвое.За все время в Московской области выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.

https://ria.ru/20210204/ogranicheniya-1596090978.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)