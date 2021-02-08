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Студенты вузов Подмосковья переходят на очное обучение
Студенты вузов Подмосковья переходят на очное обучение
Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:25
2021-02-08T12:25
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.Вузы Московской области проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19."С 8 февраля в вузах Подмосковья возобновляется очное обучение студентов", - написала Каклюгина в Instagram.Министр отметила, что обязательные меры безопасности по COVID-19 сохранят в вузах региона. Студентам и педагогам продолжат проводить термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать и проветривать.В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья сообщила РИА Новости, что проездные студентов высших учебных заведений региона разблокируют накануне - 7 февраля.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье. В феврале койки для пациентов с коронавирусом планируют сократить вдвое.За все время в Московской области выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Студенты вузов Подмосковья переходят на очное обучение

12:25 08.02.2021
 
© Depositphotos / WavebreakmediaСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Вузы Московской области проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
"С 8 февраля в вузах Подмосковья возобновляется очное обучение студентов", - написала Каклюгина в Instagram.
Министр отметила, что обязательные меры безопасности по COVID-19 сохранят в вузах региона. Студентам и педагогам продолжат проводить термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать и проветривать.
В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья сообщила РИА Новости, что проездные студентов высших учебных заведений региона разблокируют накануне - 7 февраля.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье. В феврале койки для пациентов с коронавирусом планируют сократить вдвое.
За все время в Московской области выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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