https://ria.ru/20210208/studenty-1596485889.html
Студенты вузов Подмосковья переходят на очное обучение
Студенты вузов Подмосковья переходят на очное обучение
Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:25
2021-02-08T12:25
2021-02-08T12:25
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573107979_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e73e2e416a8fcd7a2200478b621b12cc.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.Вузы Московской области проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19."С 8 февраля в вузах Подмосковья возобновляется очное обучение студентов", - написала Каклюгина в Instagram.Министр отметила, что обязательные меры безопасности по COVID-19 сохранят в вузах региона. Студентам и педагогам продолжат проводить термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать и проветривать.В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья сообщила РИА Новости, что проездные студентов высших учебных заведений региона разблокируют накануне - 7 февраля.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье. В феврале койки для пациентов с коронавирусом планируют сократить вдвое.За все время в Московской области выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.
https://ria.ru/20210204/ogranicheniya-1596090978.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573107979_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6303fb9618483e94542c06160808da5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Вузы Московской области проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
"С 8 февраля в вузах Подмосковья возобновляется очное обучение студентов", - написала Каклюгина в Instagram.
Министр отметила, что обязательные меры безопасности по COVID-19 сохранят в вузах региона. Студентам и педагогам продолжат проводить термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать и проветривать.
В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья сообщила РИА Новости, что проездные студентов высших учебных заведений региона разблокируют накануне - 7 февраля.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев
сообщил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье
. В феврале койки для пациентов с коронавирусом планируют сократить вдвое.
За все время в Московской области выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.