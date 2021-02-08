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В Нур-Султане не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

В Нур-Султане не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

Серьезных побочных реакций на вакцину российского производства "Спутник V" от коронавируса в столице Казахстана зафиксировано не было, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:59

2021-02-08T10:59

2021-02-08T10:59

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нур-султан

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 8 фев - РИА Новости. Серьезных побочных реакций на вакцину российского производства "Спутник V" от коронавируса в столице Казахстана зафиксировано не было, заявил в понедельник руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. С 15 февраля к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, а для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.Муратов проинформировал, что с 1 февраля по сегодняшний день вакциной против COVID-19 в столице Казахстана привито 719 медицинских работников, охват составил более 78%. "Это медработники, которые находятся в зоне риска, – сотрудники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев многопрофильных стационаров", - добавил он.

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нур-султан

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нур-султан, казахстан, в мире