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В Нур-Султане не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"
В Нур-Султане не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"
Серьезных побочных реакций на вакцину российского производства "Спутник V" от коронавируса в столице Казахстана зафиксировано не было, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:59
2021-02-08T10:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нур-султан
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 8 фев - РИА Новости. Серьезных побочных реакций на вакцину российского производства "Спутник V" от коронавируса в столице Казахстана зафиксировано не было, заявил в понедельник руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. С 15 февраля к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, а для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.Муратов проинформировал, что с 1 февраля по сегодняшний день вакциной против COVID-19 в столице Казахстана привито 719 медицинских работников, охват составил более 78%. "Это медработники, которые находятся в зоне риска, – сотрудники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев многопрофильных стационаров", - добавил он.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нур-султан, казахстан, в мире

В Нур-Султане не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

10:59 08.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НУР-СУЛТАН, 8 фев - РИА Новости. Серьезных побочных реакций на вакцину российского производства "Спутник V" от коронавируса в столице Казахстана зафиксировано не было, заявил в понедельник руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.
С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. С 15 февраля к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, а для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.
"У меня лично болело место инъекции пару дней, и первый вечер я ощущал легкую общую слабость. Если это считать побочным эффектом, тогда, конечно, побочный эффект (есть), но я думаю, что это ожидаемая реакция на введение вакцины, любой организм примерно вот так отреагирует, может быть, это даже хорошо. Раньше в советских учебниках иммунологии говорили, что чем краше местная реакция и какие-то общие реакции, тем сильнее формируется иммунитет. Других (реакций - ред.), на которых можно было бы остановиться, серьезных побочных эффектов за период проведения вакцинации (в Нур-Султане - ред.) не было", - сказал Муратов на пресс-конференции.
Муратов проинформировал, что с 1 февраля по сегодняшний день вакциной против COVID-19 в столице Казахстана привито 719 медицинских работников, охват составил более 78%. "Это медработники, которые находятся в зоне риска, – сотрудники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев многопрофильных стационаров", - добавил он.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНур-СултанКазахстанВ мире
 
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