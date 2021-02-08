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Глава Приамурья отметил спад пандемии COVID-19 в регионе

Глава Приамурья отметил спад пандемии COVID-19 в регионе

Пандемия COVID-19 в Амурской области идёт на спад, в планах снять ограничения для работы общепита, сообщил в понедельник губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:03

2021-02-08T08:03

2021-02-08T08:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

василий орлов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Пандемия COVID-19 в Амурской области идёт на спад, в планах снять ограничения для работы общепита, сообщил в понедельник губернатор региона Василий Орлов.Он добавил, что пока в области "нет гриппа", меньше, чем в прошлом году, регистрируется случаев ОРВИ, но, по словам Орлова, расслабляться не надо."Мы постепенно возвращаем к полноценному режиму работы медицинские учреждения, которые были задействованы как ковидные госпитали, по прививкам - на сегодняшний день у нас в регионе 20 тысяч прививок (поступило), 15 тысяч человек первым компонентом уже провакцинированы, ещё ждём две партии по 7 тысяч. Система под вакцинирование развернута", - сказал Орлов.По словам губернатора, экономика в регионе работает "почти в полноценном режиме".Всего в Амурской области, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 20 062 случая COVID-19.

https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596360792.html

амурская область

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область, общество