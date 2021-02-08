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Глава Приамурья отметил спад пандемии COVID-19 в регионе
Глава Приамурья отметил спад пандемии COVID-19 в регионе
Пандемия COVID-19 в Амурской области идёт на спад, в планах снять ограничения для работы общепита, сообщил в понедельник губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:03
2021-02-08T08:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий орлов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Пандемия COVID-19 в Амурской области идёт на спад, в планах снять ограничения для работы общепита, сообщил в понедельник губернатор региона Василий Орлов.Он добавил, что пока в области "нет гриппа", меньше, чем в прошлом году, регистрируется случаев ОРВИ, но, по словам Орлова, расслабляться не надо."Мы постепенно возвращаем к полноценному режиму работы медицинские учреждения, которые были задействованы как ковидные госпитали, по прививкам - на сегодняшний день у нас в регионе 20 тысяч прививок (поступило), 15 тысяч человек первым компонентом уже провакцинированы, ещё ждём две партии по 7 тысяч. Система под вакцинирование развернута", - сказал Орлов.По словам губернатора, экономика в регионе работает "почти в полноценном режиме".Всего в Амурской области, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 20 062 случая COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область, общество

Глава Приамурья отметил спад пандемии COVID-19 в регионе

08:03 08.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Пандемия COVID-19 в Амурской области идёт на спад, в планах снять ограничения для работы общепита, сообщил в понедельник губернатор региона Василий Орлов.

"Пандемия идёт на спад, в целом в стране, у нас в регионе. У нас менее 80 случаев ежедневно регистрируется, это хороший показатель, если брать в сравнении с другими дальневосточными регионами, то мы восьмое место занимаем по количеству заболевших в пересчёте на 1000 жителей", - сообщил Орлов в прямом эфире в Instagram.

Он добавил, что пока в области "нет гриппа", меньше, чем в прошлом году, регистрируется случаев ОРВИ, но, по словам Орлова, расслабляться не надо.
"Мы постепенно возвращаем к полноценному режиму работы медицинские учреждения, которые были задействованы как ковидные госпитали, по прививкам - на сегодняшний день у нас в регионе 20 тысяч прививок (поступило), 15 тысяч человек первым компонентом уже провакцинированы, ещё ждём две партии по 7 тысяч. Система под вакцинирование развернута", - сказал Орлов.
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По словам губернатора, экономика в регионе работает "почти в полноценном режиме".
"Мы не закрывались так жестко, как другие регионы, у нас все крупные инвестиционные проекты идут в графике. У нас пока действует ограничение на общепит до 23 часов (время работы), но я рассчитываю, что на одном из ближайших штабов мы совместно с Роспотребнадзором примем решение о смягчении", - добавил глава Приамурья.
Всего в Амурской области, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 20 062 случая COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ОрловЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Амурская областьОбщество
 
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