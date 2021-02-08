https://ria.ru/20210208/shkolnitsa-1596463998.html
Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины
Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины
Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Петербурге, который подозревается в совершении в РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:45
2021-02-08T10:45
2021-02-08T10:45
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Петербурге, который подозревается в совершении в отношении девочки развратных действий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Он подозревается в совершении в отношении девочки, а также еще одной несовершеннолетней развратных действий", - заявил источник.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
https://ria.ru/20191102/1560525712.html
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санкт-петербург, происшествия