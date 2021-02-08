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Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины
Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины
Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Петербурге, который подозревается в совершении в РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:45
2021-02-08T10:45
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Петербурге, который подозревается в совершении в отношении девочки развратных действий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Он подозревается в совершении в отношении девочки, а также еще одной несовершеннолетней развратных действий", - заявил источник.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины

10:45 08.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Петербурге, который подозревается в совершении в отношении девочки развратных действий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Он подозревается в совершении в отношении девочки, а также еще одной несовершеннолетней развратных действий", - заявил источник.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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