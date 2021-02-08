https://ria.ru/20210208/shkolnitsa-1596463998.html

Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины

Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Петербурге, который подозревается в совершении в РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:45

2021-02-08T10:45

2021-02-08T10:45

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Петербурге, который подозревается в совершении в отношении девочки развратных действий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Он подозревается в совершении в отношении девочки, а также еще одной несовершеннолетней развратных действий", - заявил источник.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20191102/1560525712.html

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия