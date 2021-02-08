https://ria.ru/20210208/semenovich-1596523360.html

Губерниев подшутил над конфликтом Быстрова и Семенович

Губерниев подшутил над конфликтом Быстрова и Семенович

Певица и фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram пост, в котором резко отреагировала на слова футболиста Владимира Быстрова о ее груди. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T19:00

2021-02-08T19:00

2021-02-08T19:01

дмитрий губерниев

шоу-бизнес

россия

владимир быстров

фигурное катание

спорт

шоубиз

анна семенович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596540278_0:0:1966:1106_1920x0_80_0_0_0303118d412ce0f82a96436b0ddf893a.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Певица и фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram пост, в котором резко отреагировала на слова футболиста Владимира Быстрова о ее груди.В интервью газете "Спорт-Экспресс", когда зашла о фигурном катании (которым занимается дочь бывшего игрока клубов "Спартак" и "Зенит"), Быстрова спросили, согласен ли он с тем, что чем старше фигуристка, тем ей сложнее строить карьеру?"Да. Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология", — ответил Быстров.В этой связи журналисты вспомнили Анну Семенович, отметив, что "с ее размером груди ей пришлось тяжко в фигурном катании".Анна жестко ответила на это заявление, отметив, что это поведение "аморального мужчины".В подписи к видео, записанному во время соревнований по фигурному катанию, Семенович также отметила: "Я с вами не знакома, чтобы вы на всю страну давали мне такие советы".С иронией отозвался об этом конфликте Дмитрий Губерниев. В беседе с "СЭ" он в шутку предложил им "сменить пол".До того, как попасть в группу "Блестящие", Анна Семенович до 21 года профессионально занималась фигурным катанием и неоднократно занимала призовые места на разных соревнованиях.

https://ria.ru/20201123/anna-semenovich-1585947457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий губерниев, шоу-бизнес, россия, владимир быстров, фигурное катание, спорт, анна семенович