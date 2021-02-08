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Губерниев подшутил над конфликтом Быстрова и Семенович
Губерниев подшутил над конфликтом Быстрова и Семенович
Певица и фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram пост, в котором резко отреагировала на слова футболиста Владимира Быстрова о ее груди. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:00
2021-02-08T19:00
2021-02-08T19:01
дмитрий губерниев
шоу-бизнес
россия
владимир быстров
фигурное катание
спорт
шоубиз
анна семенович
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Певица и фигуристка Анна Семенович разместила в Instagram пост, в котором резко отреагировала на слова футболиста Владимира Быстрова о ее груди.В интервью газете "Спорт-Экспресс", когда зашла о фигурном катании (которым занимается дочь бывшего игрока клубов "Спартак" и "Зенит"), Быстрова спросили, согласен ли он с тем, что чем старше фигуристка, тем ей сложнее строить карьеру?"Да. Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология", — ответил Быстров.В этой связи журналисты вспомнили Анну Семенович, отметив, что "с ее размером груди ей пришлось тяжко в фигурном катании".Анна жестко ответила на это заявление, отметив, что это поведение "аморального мужчины".В подписи к видео, записанному во время соревнований по фигурному катанию, Семенович также отметила: "Я с вами не знакома, чтобы вы на всю страну давали мне такие советы".С иронией отозвался об этом конфликте Дмитрий Губерниев. В беседе с "СЭ" он в шутку предложил им "сменить пол".До того, как попасть в группу "Блестящие", Анна Семенович до 21 года профессионально занималась фигурным катанием и неоднократно занимала призовые места на разных соревнованиях.
https://ria.ru/20201123/anna-semenovich-1585947457.html
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дмитрий губерниев, шоу-бизнес, россия, владимир быстров, фигурное катание, спорт, анна семенович
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости
. Певица и фигуристка Анна Семенович разместила
в Instagram пост, в котором резко отреагировала на слова футболиста Владимира Быстрова о ее груди.
В интервью газете "Спорт-Экспресс", когда зашла о фигурном катании (которым занимается дочь бывшего игрока клубов "Спартак" и "Зенит"), Быстрова спросили, согласен ли он с тем, что чем старше фигуристка, тем ей сложнее строить карьеру?
"Да. Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология", — ответил
Быстров.
В этой связи журналисты вспомнили Анну Семенович, отметив, что "с ее размером груди ей пришлось тяжко в фигурном катании".
"Ну вот о чем я и говорю. Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи", — заявил футболист.
Анна жестко ответила на это заявление, отметив, что это поведение "аморального мужчины".
"Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные издания, как "Спорт-Экспресс" об этом вообще пишут. Почему моя грудь вам до сих всем не дает покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой — я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте об этом", — высказалась поп-звезда.
В подписи к видео, записанному во время соревнований по фигурному катанию, Семенович также отметила: "Я с вами не знакома, чтобы вы на всю страну давали мне такие советы".
С иронией отозвался об этом конфликте Дмитрий Губерниев. В беседе с "СЭ" он в шутку предложил
им "сменить пол".
"Будут Владимир Семенович и Анна Быстрова. Встанут в пару и будут выступать в "Ледниковом периоде". Хорошая идея", — со смехом отреагировал на эту ситуацию известный спортивный комментатор.
До того, как попасть в группу "Блестящие", Анна Семенович до 21 года профессионально занималась фигурным катанием и неоднократно занимала призовые места на разных соревнованиях.