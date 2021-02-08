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Сбросившая 45 килограммов женщина раскрыла три секрета похудения
Сбросившая 45 килограммов женщина раскрыла три секрета похудения
Похудевшая на 45 килограммов жительница Канады перечислила в беседе с Women’s Health три принципа, позволивших ей добиться успеха. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T23:20
2021-02-08T23:20
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похудение
диеты
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Похудевшая на 45 килограммов жительница Канады перечислила в беседе с Women’s Health три принципа, позволивших ей добиться успеха.Она подчеркнула, что не соблюдает чересчур строгую диету и выбирает пищу исходя из вкусовых предпочтений. Самым главным в питании для нее стало отслеживание количества потребляемых калорий. Этот метод, по словам женщины, позволяет ей оставаться энергичной и учитывать потребности организма.Вторым "открытием" для жительницы Канады стало отношение к тренировкам. Она заметила, что получает удовольствие, когда бросает себе вызов. Женщина также подчеркнула, что "позитивное" отношение к тренировкам поменяло ее мышление.Кроме того, ей оказалась важна поддержка других людей. Женщина вступила в тематические сообщества и начала общаться на форумах с другими худеющими людьми. Она также отметила, что чувствовала перед ними ответственность, что давало ей дополнительную мотивацию.По словам женщины, ей удается сохранить вес в течение 12 лет. Она рассказала, что за это время ей удалось найти любимый вид спорта и даже пройти путь от ученицы до тренера. Сейчас она старается помочь другим людям в достижении их целей, а также надеется, что ее история станет для кого-то примером.
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женщины, похудение, диеты, канада, еда, в мире

Сбросившая 45 килограммов женщина раскрыла три секрета похудения

23:20 08.02.2021
 
© Fotolia / yuriyzhuravovДевушка измеряет талию
Девушка измеряет талию - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Fotolia / yuriyzhuravov
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Похудевшая на 45 килограммов жительница Канады перечислила в беседе с Women’s Health три принципа, позволивших ей добиться успеха.
Она подчеркнула, что не соблюдает чересчур строгую диету и выбирает пищу исходя из вкусовых предпочтений. Самым главным в питании для нее стало отслеживание количества потребляемых калорий. Этот метод, по словам женщины, позволяет ей оставаться энергичной и учитывать потребности организма.
Вторым "открытием" для жительницы Канады стало отношение к тренировкам. Она заметила, что получает удовольствие, когда бросает себе вызов. Женщина также подчеркнула, что "позитивное" отношение к тренировкам поменяло ее мышление.
Кроме того, ей оказалась важна поддержка других людей. Женщина вступила в тематические сообщества и начала общаться на форумах с другими худеющими людьми. Она также отметила, что чувствовала перед ними ответственность, что давало ей дополнительную мотивацию.
По словам женщины, ей удается сохранить вес в течение 12 лет. Она рассказала, что за это время ей удалось найти любимый вид спорта и даже пройти путь от ученицы до тренера. Сейчас она старается помочь другим людям в достижении их целей, а также надеется, что ее история станет для кого-то примером.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 16:24
Мясников предупредил об опасности популярной диеты
 
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