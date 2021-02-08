https://ria.ru/20210208/sekrety-1596597414.html

Сбросившая 45 килограммов женщина раскрыла три секрета похудения

Сбросившая 45 килограммов женщина раскрыла три секрета похудения

Похудевшая на 45 килограммов жительница Канады перечислила в беседе с Women’s Health три принципа, позволивших ей добиться успеха. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T23:20

2021-02-08T23:20

2021-02-08T23:20

женщины

похудение

диеты

канада

еда

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Похудевшая на 45 килограммов жительница Канады перечислила в беседе с Women’s Health три принципа, позволивших ей добиться успеха.Она подчеркнула, что не соблюдает чересчур строгую диету и выбирает пищу исходя из вкусовых предпочтений. Самым главным в питании для нее стало отслеживание количества потребляемых калорий. Этот метод, по словам женщины, позволяет ей оставаться энергичной и учитывать потребности организма.Вторым "открытием" для жительницы Канады стало отношение к тренировкам. Она заметила, что получает удовольствие, когда бросает себе вызов. Женщина также подчеркнула, что "позитивное" отношение к тренировкам поменяло ее мышление.Кроме того, ей оказалась важна поддержка других людей. Женщина вступила в тематические сообщества и начала общаться на форумах с другими худеющими людьми. Она также отметила, что чувствовала перед ними ответственность, что давало ей дополнительную мотивацию.По словам женщины, ей удается сохранить вес в течение 12 лет. Она рассказала, что за это время ей удалось найти любимый вид спорта и даже пройти путь от ученицы до тренера. Сейчас она старается помочь другим людям в достижении их целей, а также надеется, что ее история станет для кого-то примером.

https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женщины, похудение, диеты, канада, еда, в мире