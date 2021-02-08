Эксперт: Россия создает систему стратегического неядерного сдерживания
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой вылет стратегического ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс-2
Эксперт оценил концепцию применения ВКС РФ в рамках
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Концепция применения Воздушно-космических сил РФ в рамках единой разведывательно-ударной системы для срыва возможных многосферных операций НАТО относится к создаваемой сегодня в России системе стратегического неядерного сдерживания, приоритет развития которой ранее отметил министр обороны Сергей Шойгу, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский.
Журнал "Воздушно-космические силы. Теория и практика", издаваемый Военным учебно-научным центром ВВС РФ, опубликовал статью, где обосновывается применение Воздушно-космических сил в единой разведывательно-ударной системе как гарантированный способ срыва вероятного интегрированного массированного воздушного удара НАТО.
Как отмечает Мураховский, в статье исследуются перспективные возможности США и НАТО по нанесению массированного удара высокоточным оружием в обычном снаряжении. В числе ключевых задач такого удара - уничтожение или радикальное снижение российского потенциала стратегического ядерного сдерживания, системы государственного и военного управления, уточнил эксперт.
"Одна из аксиом военного искусства состоит в том, что войны обороной не выигрывают. Поэтому наряду с развитием воздушно-космической обороны в РФ уделяют внимание созданию комплексов высокоточных ударных средств большой дальности, интегрированных в единые разведывательно-ударные контуры группировок войск. Тем самым мы создаем систему стратегического сдерживания неядерными средствами", - пояснил Мураховский.
Эксперт добавил, что приоритет этой задачи в ходе совещания 5 февраля в НПО "Машиностроение" подчеркнул Шойгу.
Тогда в Реутове глава Минобороны заявил, что вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооружённых сил находится на особом контроле у президента России. О том, что делается в этом направлении, нужно доложить главе государства в апреле, добавил Шойгу.
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