Песков предложил оспорить штраф глухонемому мужчине за "выкрики лозунгов"

"Точно не знаю, что было с судьей. Могу сказать, что в этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле ответственность за подобные решения судей.