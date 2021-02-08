Песков предложил оспорить штраф глухонемому мужчине за "выкрики лозунгов"
12:35 08.02.2021 (обновлено: 14:28 08.02.2021)
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал оспорить решение суда, который оштрафовал глухонемого мужчину "за выкрики лозунгов" во время незаконной акции в Санкт-Петербурге 31 января.
Ранее в СМИ появилась информация, что, по версии сотрудников правоохранительных органов, с которыми согласилась судья Юлия Ушанова, глухонемой мужчина не только "перегородил дорогу", но и "вместе с другими участниками акции выкрикивал лозунги во время митинга".
"Точно не знаю, что было с судьей. Могу сказать, что в этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле ответственность за подобные решения судей.