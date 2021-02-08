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Песков предложил оспорить штраф глухонемому мужчине за "выкрики лозунгов"
Песков предложил оспорить штраф глухонемому мужчине за "выкрики лозунгов"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал оспорить решение суда, который оштрафовал глухонемого мужчину "за выкрики лозунгов" во время... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:35
2021-02-08T14:28
санкт-петербург
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал оспорить решение суда, который оштрафовал глухонемого мужчину "за выкрики лозунгов" во время незаконной акции в Санкт-Петербурге 31 января.Ранее в СМИ появилась информация, что, по версии сотрудников правоохранительных органов, с которыми согласилась судья Юлия Ушанова, глухонемой мужчина не только "перегородил дорогу", но и "вместе с другими участниками акции выкрикивал лозунги во время митинга".
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санкт-петербург, дмитрий песков, политика

Песков предложил оспорить штраф глухонемому мужчине за "выкрики лозунгов"

12:35 08.02.2021 (обновлено: 14:28 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал оспорить решение суда, который оштрафовал глухонемого мужчину "за выкрики лозунгов" во время незаконной акции в Санкт-Петербурге 31 января.
Ранее в СМИ появилась информация, что, по версии сотрудников правоохранительных органов, с которыми согласилась судья Юлия Ушанова, глухонемой мужчина не только "перегородил дорогу", но и "вместе с другими участниками акции выкрикивал лозунги во время митинга".
"Точно не знаю, что было с судьей. Могу сказать, что в этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле ответственность за подобные решения судей.
 
Санкт-ПетербургДмитрий ПесковПолитика
 
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