Hyundai Motor опровергла сообщения о разработке электромобилей с Apple
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не ведет переговоров с американской Apple о производстве автономных электромобилей, говорится в сообщении южнокорейской компании.
"Мы не ведем консультаций с Apple по поводу разработки автономных автомобилей", - говорится в сообщении Hyundai Motor, размещенном на бирже.
При этом компания добавила, что получает заявки от ряда компаний о сотрудничестве касательно совместной разработки автономных электромобилей. "Пока решения нет, (переговоры - ред.) находятся на ранней стадии", - отметила Hyundai Motor. Акции компании по итогам торгов в Южной Корее подешевели на 6,2%.
Таким образом, Hyundai Motor подтвердила появившиеся в субботу неофициальные сообщения о том, что Apple и южнокорейские автопроизводители Kia и Hyundai недавно приостановили обсуждение по поводу производства электромобиля. При этом на прошлой неделе в нескольких СМИ появились сообщения о том, что Apple близка к заключению соглашения с Kia и Hyundai по производству автономного электромобиля под маркой Apple на сборочном заводе Kia в американском штате Джорджия.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.