Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/razrabotka-1596465285.html
Hyundai Motor опровергла сообщения о разработке электромобилей с Apple
Hyundai Motor опровергла сообщения о разработке электромобилей с Apple
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не ведет переговоров с американской Apple о производстве автономных электромобилей, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:56
2021-02-08T10:56
hyundai motor
apple
южная корея
сеул
джорджия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579704359_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_e4e17c758f8e8480a4430b4beda2532d.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не ведет переговоров с американской Apple о производстве автономных электромобилей, говорится в сообщении южнокорейской компании.При этом компания добавила, что получает заявки от ряда компаний о сотрудничестве касательно совместной разработки автономных электромобилей. "Пока решения нет, (переговоры - ред.) находятся на ранней стадии", - отметила Hyundai Motor. Акции компании по итогам торгов в Южной Корее подешевели на 6,2%.Таким образом, Hyundai Motor подтвердила появившиеся в субботу неофициальные сообщения о том, что Apple и южнокорейские автопроизводители Kia и Hyundai недавно приостановили обсуждение по поводу производства электромобиля. При этом на прошлой неделе в нескольких СМИ появились сообщения о том, что Apple близка к заключению соглашения с Kia и Hyundai по производству автономного электромобиля под маркой Apple на сборочном заводе Kia в американском штате Джорджия.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
https://ria.ru/20210204/apple-1595991575.html
южная корея
сеул
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579704359_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_f7a5bab58581132a0d8f27a417ac6707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
hyundai motor, apple, южная корея, сеул, джорджия, экономика

Hyundai Motor опровергла сообщения о разработке электромобилей с Apple

10:56 08.02.2021
 
© ИнфографикаНовые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не ведет переговоров с американской Apple о производстве автономных электромобилей, говорится в сообщении южнокорейской компании.
"Мы не ведем консультаций с Apple по поводу разработки автономных автомобилей", - говорится в сообщении Hyundai Motor, размещенном на бирже.
При этом компания добавила, что получает заявки от ряда компаний о сотрудничестве касательно совместной разработки автономных электромобилей. "Пока решения нет, (переговоры - ред.) находятся на ранней стадии", - отметила Hyundai Motor. Акции компании по итогам торгов в Южной Корее подешевели на 6,2%.
Таким образом, Hyundai Motor подтвердила появившиеся в субботу неофициальные сообщения о том, что Apple и южнокорейские автопроизводители Kia и Hyundai недавно приостановили обсуждение по поводу производства электромобиля. При этом на прошлой неделе в нескольких СМИ появились сообщения о том, что Apple близка к заключению соглашения с Kia и Hyundai по производству автономного электромобиля под маркой Apple на сборочном заводе Kia в американском штате Джорджия.
Скриншоты игры Populus Run - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 12:38Наука
Игру Populus Run нижегородских разработчиков включили в Apple Arcade
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
 
Hyundai MotorAppleЮжная КореяСеулДжорджияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
Лента новостейМолния