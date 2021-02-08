https://ria.ru/20210208/ravvin-1596487281.html

Тысячи человек на похоронах раввина в Израиле проигнорировали карантин

Тысячи человек на похоронах раввина в Израиле проигнорировали карантин

Тысячи человек собрались в религиозном городе Бней-Брак на похороны раввина Хаима Меира Вознера, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:30

2021-02-08T12:30

2021-02-08T12:30

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новости - религия и мировоззрение

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Тысячи человек собрались в религиозном городе Бней-Брак на похороны раввина Хаима Меира Вознера, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, сообщает издание "Едиот Ахронот".Как пишет издание, болевший коронавирусом раввин скончался в возрасте 82 лет. Тысячи человек собрались в воскресенье вечером, чтобы почтить его память. На место прибыла полиция.В свою очередь издание Times of Israel пишет, что установленные полицией заграждения были удалены пришедшими проститься с раввином, что привело к потасовке.В прошлое воскресенье в Иерусалиме прошли похороны раввина Мешалема Давида Соловейчика, в которых участвовали не менее 20 тысяч человек, а в ночь на понедельник, 1 февраля, не меньшее количество людей собралось проводить в последний путь главу иешивы Кменец Ицхака Шайнера. Тогда израильская полиция приняла решение не использовать силовые методы для разгона толпы, собравшейся в нарушение предписаний минздрава."Герметичный" локдаун в Израиле был снят в 7.00 7 февраля, теперь разрешено отдаляться от дома на расстояние более одного километра, рестораны и кафе работают на вынос, открыты национальные парки и заповедники. Однако многие ограничения по-прежнему действуют, массовые собрания запрещены.

https://ria.ru/20210126/kashrut-1594609333.html

https://ria.ru/20210205/izrail-1596237464.html

израиль

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коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, израиль