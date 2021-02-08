https://ria.ru/20210208/rak-1596467255.html

Названы лауреаты премии президента для молодых ученых

Названы лауреаты премии президента для молодых ученых

Помощник президента России Андрей Фурсенко на пресс-конференции в Москве назвал лауреатов премии главы государства для молодых ученых за 2020 год. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:08

2021-02-08T11:08

2021-02-08T13:44

россия

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андрей фурсенко

москва

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Помощник президента России Андрей Фурсенко на пресс-конференции в Москве назвал лауреатов премии главы государства для молодых ученых за 2020 год."Я могу сказать, что качество работ, несмотря на пандемию, не уменьшилось и, как обычно в молодежной премии, был очень серьезный конкурс", — отметил он.Владимиру Максименко из "Университета Иннополис" (Татарстан) награду присудили за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов "мозг — компьютер" для контроля нормальной и патологической активности мозга.Евгению Долгову, Екатерину Поттер и Анастасию Проскурину из Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук" наградили премией "за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросс-линкирующих цитостатиков".Кирилл Антонец и Антон Нижников из "Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии" получили премию за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, а также объяснение их функционального значения.Еще одним лауреатом стал Евгений Хайдуков из Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук, получивший награду "за фундаментальные исследования антистоксовых нанокристаллов и создание передовых технологий на их платформе".Председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию Никита Марченков более детально рассказал об особенностях работ, удостоенных премии по итогам 2020 года.Разработки Владимира Максименко позволили создать три нейрокомпьютерных интерфейса "мозг — компьютер", пояснил Марченков. В частности, это даст возможность повысить эффективность решения задач, требующих высокой и устойчивой концентрации внимания. "Сегодня уже разработана интерактивная среда, которая позволяет осуществлять мониторинг и контроль внимания младших школьников. То есть это, по сути, интерфейс, который позволяет смотреть, насколько сконцентрирован ребенок, например, в процессе обучения, именно по активности его мозга. Это очень практически ориентированные вещи, и они имеют большие перспективы применения", — отметил Марченков.Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина создали две новые технологии лечения рака, отметил Марченков. Первая технология — это скоординированное с химиотерапией применение нового отечественного препарата "Панаген". По его словам, препарат не только снижает негативные последствия химиотерапии, но и способствует активации противоопухолевого иммунитета. Метод уже прошел доклинические испытания, а также первую и вторую фазу клинических исследований при лечении рака молочной железы."По результатам этих исследований показана пятилетняя безрецидивная выживаемость пациентов с различными стадиями рака молочной железы, то, что она увеличилась в 2,5 раза по сравнению с контролем", — сказал Марченков.Вторая технология "Каранахан" представляет собой уникальный метод подбора режима инъекций цитостатика, блокирующего деление опухолевых клеток, и препарата на основе ДНК. Это фактически персонифицированный подход к лечению рака, отметил Марченков.Кирилл Антонец и Антон Нижников впервые обнаружили у растений так называемые амилоидные белки — молекулы, которые раньше обнаруживались только у животных и которые связаны с развитием тяжелых нейродегенеративных болезней человека и, возможно, некоторых форм рака. По словам Марченкова, результаты, полученные молодыми лауреатами, нужны, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры с заданными свойствами — например, с повышенным содержанием питательных веществ, а также с меньшей аллергенностью.Благодаря работе Евгения Хайдукова, также сделанной на стыке нескольких наук, можно создавать наночастицы, которые излучают поглощенный свет в заданном спектре и поэтому могут применяться в разных областях — например, для визуализации и уничтожения опухолей внутри организма пациентов. "На базе этих же наночастиц разработан новый класс нанометок, предназначенных для борьбы с производством разной контрафактной продукции", — добавил Марченков. Помимо этого, технологию можно применять для защиты денежных знаков от подделок, отметил он.Премия, учрежденная в 2008 году, ежегодно присуждается молодым российским ученым и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии составляет пять миллионов рублей.

https://ria.ru/20210120/rak-1593862901.html

https://ria.ru/20210204/rak-1596032755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, андрей фурсенко, москва, общество