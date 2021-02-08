https://ria.ru/20210208/prigozhin-1596455230.html

Пригожин рассказал, как чуть не умер от СOVID-19

Пригожин рассказал, как чуть не умер от СOVID-19

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в инстаграме, что переболел COVID-19 в тяжелой форме. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:47

2021-02-08T09:47

2021-02-08T14:27

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культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

дубай (город)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в инстаграме, что переболел COVID-19 в тяжелой форме.По его словам, коронавирусом он вместе с женой, певицей Валерией, заразился в Дубае. При этом артистка перенесла болезнь легко — "практически на ногах", а продюсер попал в больницу в тяжелом состоянии.Сначала он чувствовал себя неплохо и даже шел на поправку, однако вскоре стал задыхаться.Он добавил, что врачи провели мощнейшую терапию, которая вывела его из цитокинового шторма.Болезнь, по словам продюсера, развивалась "по самому плохому сценарию", он прошел через "восемь дней ада"."Благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки", — пояснил Пригожин.Он признался, что когда смог впервые самостоятельно встать, то расплакался от осознания того, как прекрасно "просто жить".В заключение продюсер поблагодарил всех врачей в Дубае, а также российских медиков, которые дистанционно контролировали действия коллег.

https://ria.ru/20210106/kudryavtseva-1592134097.html

дубай (город)

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2021

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шоу-бизнес, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), дубай (город)