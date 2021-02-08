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https://ria.ru/20210208/prigozhin-1596455230.html
Пригожин рассказал, как чуть не умер от СOVID-19
Пригожин рассказал, как чуть не умер от СOVID-19
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в инстаграме, что переболел COVID-19 в тяжелой форме. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:47
2021-02-08T14:27
шоу-бизнес
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в инстаграме, что переболел COVID-19 в тяжелой форме.По его словам, коронавирусом он вместе с женой, певицей Валерией, заразился в Дубае. При этом артистка перенесла болезнь легко — "практически на ногах", а продюсер попал в больницу в тяжелом состоянии.Сначала он чувствовал себя неплохо и даже шел на поправку, однако вскоре стал задыхаться.Он добавил, что врачи провели мощнейшую терапию, которая вывела его из цитокинового шторма.Болезнь, по словам продюсера, развивалась "по самому плохому сценарию", он прошел через "восемь дней ада"."Благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки", — пояснил Пригожин.Он признался, что когда смог впервые самостоятельно встать, то расплакался от осознания того, как прекрасно "просто жить".В заключение продюсер поблагодарил всех врачей в Дубае, а также российских медиков, которые дистанционно контролировали действия коллег.
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шоу-бизнес, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), дубай (город)

Пригожин рассказал, как чуть не умер от СOVID-19

09:47 08.02.2021 (обновлено: 14:27 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в инстаграме, что переболел COVID-19 в тяжелой форме.
По его словам, коронавирусом он вместе с женой, певицей Валерией, заразился в Дубае. При этом артистка перенесла болезнь легко — "практически на ногах", а продюсер попал в больницу в тяжелом состоянии.
Сначала он чувствовал себя неплохо и даже шел на поправку, однако вскоре стал задыхаться.

"И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню", — рассказал Пригожин.

Он добавил, что врачи провели мощнейшую терапию, которая вывела его из цитокинового шторма.
Болезнь, по словам продюсера, развивалась "по самому плохому сценарию", он прошел через "восемь дней ада".
"Благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки", — пояснил Пригожин.
Он признался, что когда смог впервые самостоятельно встать, то расплакался от осознания того, как прекрасно "просто жить".
В заключение продюсер поблагодарил всех врачей в Дубае, а также российских медиков, которые дистанционно контролировали действия коллег.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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КультураШоу-бизнесКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Дубай (город)
 
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