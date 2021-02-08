https://ria.ru/20210208/pogoda-1596500296.html

Москвичей предупредили о сильных морозах

Москвичей предупредили о сильных морозах

Морозы до 27 градусов, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:31

2021-02-08T13:31

2021-02-08T13:57

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Морозы до 27 градусов, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому у нас ближайшую ночь погода без осадков, малооблачная и довольно холодная, температура в Москве минус 25 - минус 27, по области завтра возможно понижение до минус 30 градусов. Завтра днем ближе к вечеру у нас начнется небольшой снежок, но мороз сохранится. В городе минус 15 - минус 17, по области минус 17 - минус 20. Такая погода облачная со снегом, более интенсивным в ночные часы, а днем - небольшим, ожидает нас в среду", - рассказала Позднякова.По ее словам, из-за циклона, который принесет снегопад, мороз немного ослабеет. В ночь на среду будет минус 15 - минус 17, по области - до минус 20. День будет почти таким же холодным, как и накануне, - минус 14 - минус 16 в Москве и до минус 18 по области. Будет дуть северо-восточный ветер, скорее умеренный."В ночь на четверг будем вновь находиться в промежуточном гребне между циклонами, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, и ночью будет подмораживать - в Москве минус 20 - минус 22, по области до минус 25 градусов. Днем начнет приниматься к вечеру местами небольшой снежок, максимальная температура в Москве минус 15 - минус 17, по области минус 13 - минус 18", - отметила Позднякова.Синоптик уточнила, что более существенные перемены в погоде произойдут в пятницу."Погоду будет определять южный циклон, а с ним всегда ненастье обостряется. В течение суток будет погода облачная, ночью снег, днем сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат. Температура воздуха в Москве будет порядка минус 19 - минус 21, по области до минус 22 градусов. Дневная температура в Москве около минус 15 градусов, по области минус 12 - минус 17. Но в пятницу днем усилится ветер, порывы будут достигать 12-17 метров в секунду, при этом температура минус 15, будет казаться, что на улице мороз сохранился практически такой, как был в ночные часы", - сообщила она.Метеоролог отметила, что период ненастья затянется и на субботу, также будет снег и метель, но температура немного повысится. Минимальная - порядка минус 15 градусов, максимальная в городе минус 10 - минус 12, но сохранится северо-восточный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, поэтому по ощущениям температура сильно не изменится."Мы рассчитывали, что после 15 числа характер погоды будет улучшаться, но модели показывают, что существенных перемен не будет. Будут отдельные дни, когда температура воздуха будет порядка минус 10 градусов, но это будет кратковременное повышение температуры, поэтому, скорее всего, что конец второй декады у нас тоже будет довольно морозным и безосадочным", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20210205/zima-1596171089.html

https://ria.ru/20210208/pogoda-1596440701.html

москва

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татьяна позднякова, москва, общество