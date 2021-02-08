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Москвичей предупредили о сильных морозах
Москвичей предупредили о сильных морозах
Морозы до 27 градусов, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:31
2021-02-08T13:57
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Морозы до 27 градусов, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому у нас ближайшую ночь погода без осадков, малооблачная и довольно холодная, температура в Москве минус 25 - минус 27, по области завтра возможно понижение до минус 30 градусов. Завтра днем ближе к вечеру у нас начнется небольшой снежок, но мороз сохранится. В городе минус 15 - минус 17, по области минус 17 - минус 20. Такая погода облачная со снегом, более интенсивным в ночные часы, а днем - небольшим, ожидает нас в среду", - рассказала Позднякова.По ее словам, из-за циклона, который принесет снегопад, мороз немного ослабеет. В ночь на среду будет минус 15 - минус 17, по области - до минус 20. День будет почти таким же холодным, как и накануне, - минус 14 - минус 16 в Москве и до минус 18 по области. Будет дуть северо-восточный ветер, скорее умеренный."В ночь на четверг будем вновь находиться в промежуточном гребне между циклонами, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, и ночью будет подмораживать - в Москве минус 20 - минус 22, по области до минус 25 градусов. Днем начнет приниматься к вечеру местами небольшой снежок, максимальная температура в Москве минус 15 - минус 17, по области минус 13 - минус 18", - отметила Позднякова.Синоптик уточнила, что более существенные перемены в погоде произойдут в пятницу."Погоду будет определять южный циклон, а с ним всегда ненастье обостряется. В течение суток будет погода облачная, ночью снег, днем сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат. Температура воздуха в Москве будет порядка минус 19 - минус 21, по области до минус 22 градусов. Дневная температура в Москве около минус 15 градусов, по области минус 12 - минус 17. Но в пятницу днем усилится ветер, порывы будут достигать 12-17 метров в секунду, при этом температура минус 15, будет казаться, что на улице мороз сохранился практически такой, как был в ночные часы", - сообщила она.Метеоролог отметила, что период ненастья затянется и на субботу, также будет снег и метель, но температура немного повысится. Минимальная - порядка минус 15 градусов, максимальная в городе минус 10 - минус 12, но сохранится северо-восточный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, поэтому по ощущениям температура сильно не изменится."Мы рассчитывали, что после 15 числа характер погоды будет улучшаться, но модели показывают, что существенных перемен не будет. Будут отдельные дни, когда температура воздуха будет порядка минус 10 градусов, но это будет кратковременное повышение температуры, поэтому, скорее всего, что конец второй декады у нас тоже будет довольно морозным и безосадочным", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20210205/zima-1596171089.html
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татьяна позднякова, москва, общество

Москвичей предупредили о сильных морозах

13:31 08.02.2021 (обновлено: 13:57 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Морозы до 27 градусов, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому у нас ближайшую ночь погода без осадков, малооблачная и довольно холодная, температура в Москве минус 25 - минус 27, по области завтра возможно понижение до минус 30 градусов. Завтра днем ближе к вечеру у нас начнется небольшой снежок, но мороз сохранится. В городе минус 15 - минус 17, по области минус 17 - минус 20. Такая погода облачная со снегом, более интенсивным в ночные часы, а днем - небольшим, ожидает нас в среду", - рассказала Позднякова.
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Синоптики предупредили о самых холодных днях этой зимы
По ее словам, из-за циклона, который принесет снегопад, мороз немного ослабеет. В ночь на среду будет минус 15 - минус 17, по области - до минус 20. День будет почти таким же холодным, как и накануне, - минус 14 - минус 16 в Москве и до минус 18 по области. Будет дуть северо-восточный ветер, скорее умеренный.
"В ночь на четверг будем вновь находиться в промежуточном гребне между циклонами, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, и ночью будет подмораживать - в Москве минус 20 - минус 22, по области до минус 25 градусов. Днем начнет приниматься к вечеру местами небольшой снежок, максимальная температура в Москве минус 15 - минус 17, по области минус 13 - минус 18", - отметила Позднякова.
Синоптик уточнила, что более существенные перемены в погоде произойдут в пятницу.
Прогулка, фотосессия, обед: как зимуют животные в Московском зоопарке
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Московский зоопарк вновь принимает посетителей.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
1 из 15

Московский зоопарк вновь принимает посетителей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Павильоны с животными долго были закрыты из-за ограничений по коронавирусу.

Евразийская рысь в вольере Московского зоопарка
2 из 15

Павильоны с животными долго были закрыты из-за ограничений по коронавирусу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но теперь наконец можно заглянуть в гости к приматам, птицам, африканским животным.

Японский макак в вольере Московского зоопарка
3 из 15

Но теперь наконец можно заглянуть в гости к приматам, птицам, африканским животным.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пока одни обитатели зоопарка мирно спят в норках и берлогах, другие радуются холодам и снегу.

Верблюд двугорбый в вольере Московского зоопарка
4 из 15

Пока одни обитатели зоопарка мирно спят в норках и берлогах, другие радуются холодам и снегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Животные, обитающие в широтах с суровым климатом, чувствуют себя вполне комфортно.

Евразийская рысь в вольере Московского зоопарка
5 из 15

Животные, обитающие в широтах с суровым климатом, чувствуют себя вполне комфортно.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Северный морской котик в Московском зоопарке.

Северный морской котик в вольере Московского зоопарка
6 из 15

Северный морской котик в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полярным волкам, лисам, белым медведям зима не страшна.

Гривистый волк в вольере Московского зоопарка
7 из 15

Полярным волкам, лисам, белым медведям зима не страшна.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Они радостно резвятся в снегу.

Полярный волк в вольере Московского зоопарка
8 из 15

Они радостно резвятся в снегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Панды не прочь побродить по заснеженным вольерам.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
9 из 15

Панды не прочь побродить по заснеженным вольерам.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Работник зоопарка кормит морского льва.

Сотрудник кормит морского льва в вольере Московского зоопарка
10 из 15

Работник зоопарка кормит морского льва.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В зоопарке сейчас можно увидеть всех кошачьих, в том числе самых крупных и грозных.

Дальневосточный кот в вольере Московского зоопарка
11 из 15

В зоопарке сейчас можно увидеть всех кошачьих, в том числе самых крупных и грозных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А еще можно понаблюдать за тем, как животные "распаковывают" подарки — полученные от столичных компаний новогодние елки.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
12 из 15

А еще можно понаблюдать за тем, как животные "распаковывают" подарки — полученные от столичных компаний новогодние елки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Каждый занят своим делом.

Обыкновенный бобр в вольере Московского зоопарка
13 из 15

Каждый занят своим делом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Домашний як с детенышем.

Домашний як с детенышем в вольере Московского зоопарка
14 из 15

Домашний як с детенышем.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Степной кот в вольере зоопарка.

Степной кот в вольере Московского зоопарка
15 из 15

Степной кот в вольере зоопарка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Московский зоопарк вновь принимает посетителей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Павильоны с животными долго были закрыты из-за ограничений по коронавирусу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Но теперь наконец можно заглянуть в гости к приматам, птицам, африканским животным.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Пока одни обитатели зоопарка мирно спят в норках и берлогах, другие радуются холодам и снегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Животные, обитающие в широтах с суровым климатом, чувствуют себя вполне комфортно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Северный морской котик в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Полярным волкам, лисам, белым медведям зима не страшна.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Они радостно резвятся в снегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Панды не прочь побродить по заснеженным вольерам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Работник зоопарка кормит морского льва.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

В зоопарке сейчас можно увидеть всех кошачьих, в том числе самых крупных и грозных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 15

А еще можно понаблюдать за тем, как животные "распаковывают" подарки — полученные от столичных компаний новогодние елки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Каждый занят своим делом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Домашний як с детенышем.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Степной кот в вольере зоопарка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Погоду будет определять южный циклон, а с ним всегда ненастье обостряется. В течение суток будет погода облачная, ночью снег, днем сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат. Температура воздуха в Москве будет порядка минус 19 - минус 21, по области до минус 22 градусов. Дневная температура в Москве около минус 15 градусов, по области минус 12 - минус 17. Но в пятницу днем усилится ветер, порывы будут достигать 12-17 метров в секунду, при этом температура минус 15, будет казаться, что на улице мороз сохранился практически такой, как был в ночные часы", - сообщила она.
Метеоролог отметила, что период ненастья затянется и на субботу, также будет снег и метель, но температура немного повысится. Минимальная - порядка минус 15 градусов, максимальная в городе минус 10 - минус 12, но сохранится северо-восточный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, поэтому по ощущениям температура сильно не изменится.
"Мы рассчитывали, что после 15 числа характер погоды будет улучшаться, но модели показывают, что существенных перемен не будет. Будут отдельные дни, когда температура воздуха будет порядка минус 10 градусов, но это будет кратковременное повышение температуры, поэтому, скорее всего, что конец второй декады у нас тоже будет довольно морозным и безосадочным", - рассказала Позднякова.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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