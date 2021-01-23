https://ria.ru/20210123/zoopark-1593990103.html

Прогулка, фотосессия, обед: как зимуют животные в Московском зоопарке

Прогулка, фотосессия, обед: как зимуют животные в Московском зоопарке

Это только кажется, что зимой в зоопарке тихо и сонно. На самом деле многие его обитатели радуются холодам и стараются дольше гулять на свежем воздухе... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T09:00

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2021-01-23T09:33

дикие животные

московский зоопарк

животные

фото

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Это только кажется, что зимой в зоопарке тихо и сонно. На самом деле многие его обитатели радуются холодам и стараются дольше гулять на свежем воздухе. Животные, которым мороз ни по чем, — в подборке Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, московский зоопарк, животные, фото, фото