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Прогулка, фотосессия, обед: как зимуют животные в Московском зоопарке
Прогулка, фотосессия, обед: как зимуют животные в Московском зоопарке
Это только кажется, что зимой в зоопарке тихо и сонно. На самом деле многие его обитатели радуются холодам и стараются дольше гулять на свежем воздухе... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T09:00
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дикие животные
московский зоопарк
животные
фото
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Это только кажется, что зимой в зоопарке тихо и сонно. На самом деле многие его обитатели радуются холодам и стараются дольше гулять на свежем воздухе. Животные, которым мороз ни по чем, — в подборке Ria.ru.
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дикие животные, московский зоопарк, животные, фото, фото

Прогулка, фотосессия, обед: как зимуют животные в Московском зоопарке

09:00 23.01.2021 (обновлено: 09:33 23.01.2021)
 
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Это только кажется, что зимой в зоопарке тихо и сонно. На самом деле многие его обитатели радуются холодам и стараются дольше гулять на свежем воздухе. Животные, которым мороз ни по чем, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Московский зоопарк вновь принимает посетителей.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
1 из 15

Московский зоопарк вновь принимает посетителей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Павильоны с животными долго были закрыты из-за ограничений по коронавирусу.

Евразийская рысь в вольере Московского зоопарка
2 из 15

Павильоны с животными долго были закрыты из-за ограничений по коронавирусу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но теперь наконец можно заглянуть в гости к приматам, птицам, африканским животным.

Японский макак в вольере Московского зоопарка
3 из 15

Но теперь наконец можно заглянуть в гости к приматам, птицам, африканским животным.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пока одни обитатели зоопарка мирно спят в норках и берлогах, другие радуются холодам и снегу.

Верблюд двугорбый в вольере Московского зоопарка
4 из 15

Пока одни обитатели зоопарка мирно спят в норках и берлогах, другие радуются холодам и снегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Животные, обитающие в широтах с суровым климатом, чувствуют себя вполне комфортно.

Евразийская рысь в вольере Московского зоопарка
5 из 15

Животные, обитающие в широтах с суровым климатом, чувствуют себя вполне комфортно.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Северный морской котик в Московском зоопарке.

Северный морской котик в вольере Московского зоопарка
6 из 15

Северный морской котик в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полярным волкам, лисам, белым медведям зима не страшна.

Гривистый волк в вольере Московского зоопарка
7 из 15

Полярным волкам, лисам, белым медведям зима не страшна.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Они радостно резвятся в снегу.

Полярный волк в вольере Московского зоопарка
8 из 15

Они радостно резвятся в снегу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Панды не прочь побродить по заснеженным вольерам.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
9 из 15

Панды не прочь побродить по заснеженным вольерам.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Работник зоопарка кормит морского льва.

Сотрудник кормит морского льва в вольере Московского зоопарка
10 из 15

Работник зоопарка кормит морского льва.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В зоопарке сейчас можно увидеть всех кошачьих, в том числе самых крупных и грозных.

Дальневосточный кот в вольере Московского зоопарка
11 из 15

В зоопарке сейчас можно увидеть всех кошачьих, в том числе самых крупных и грозных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А еще можно понаблюдать за тем, как животные "распаковывают" подарки — полученные от столичных компаний новогодние елки.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
12 из 15

А еще можно понаблюдать за тем, как животные "распаковывают" подарки — полученные от столичных компаний новогодние елки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Каждый занят своим делом.

Обыкновенный бобр в вольере Московского зоопарка
13 из 15

Каждый занят своим делом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Домашний як с детенышем.

Домашний як с детенышем в вольере Московского зоопарка
14 из 15

Домашний як с детенышем.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Степной кот в вольере зоопарка.

Степной кот в вольере Московского зоопарка
15 из 15

Степной кот в вольере зоопарка.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Дикие животныеМосковский зоопаркЖивотныеФото
 
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