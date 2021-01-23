Прогулка, фотосессия, обед: как зимуют животные в Московском зоопарке
Московский зоопарк вновь принимает посетителей.
Павильоны с животными долго были закрыты из-за ограничений по коронавирусу.
Павильоны с животными долго были закрыты из-за ограничений по коронавирусу.
Но теперь наконец можно заглянуть в гости к приматам, птицам, африканским животным.
Но теперь наконец можно заглянуть в гости к приматам, птицам, африканским животным.
Пока одни обитатели зоопарка мирно спят в норках и берлогах, другие радуются холодам и снегу.
Пока одни обитатели зоопарка мирно спят в норках и берлогах, другие радуются холодам и снегу.
Животные, обитающие в широтах с суровым климатом, чувствуют себя вполне комфортно.
Животные, обитающие в широтах с суровым климатом, чувствуют себя вполне комфортно.
Северный морской котик в Московском зоопарке.
Полярным волкам, лисам, белым медведям зима не страшна.
Полярным волкам, лисам, белым медведям зима не страшна.
Они радостно резвятся в снегу.
Панды не прочь побродить по заснеженным вольерам.
Работник зоопарка кормит морского льва.
В зоопарке сейчас можно увидеть всех кошачьих, в том числе самых крупных и грозных.
В зоопарке сейчас можно увидеть всех кошачьих, в том числе самых крупных и грозных.
А еще можно понаблюдать за тем, как животные "распаковывают" подарки — полученные от столичных компаний новогодние елки.
А еще можно понаблюдать за тем, как животные "распаковывают" подарки — полученные от столичных компаний новогодние елки.
Каждый занят своим делом.
Домашний як с детенышем.
Степной кот в вольере зоопарка.