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Женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила
Женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила
В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщил телеканал Fox 5. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:04
2021-02-08T14:26
нью-джерси
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщил телеканал Fox 5.Из "снежного" плена ее спасли пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.Отмечается, что у женщины нет дома, поэтому она живет в своем минивэне. После того, как ее машину полностью откопают, Вуд намерена поехать к риелтору и найти себе жилье.С начала февраля на восточном побережье США бушуют снежные бури. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных городах за сутки выпадает до 30 сантиметров снега.
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нью-джерси, в мире

Женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила

14:04 08.02.2021 (обновлено: 14:26 08.02.2021)
 
© AFP 2021 / Kena Betancur Снегопад в городе Северный Берген, штат Нью-Джерси, США. 7 февраля 2021
Снегопад в городе Северный Берген, штат Нью-Джерси, США. 7 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AFP 2021 / Kena Betancur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщил телеканал Fox 5.
Из "снежного" плена ее спасли пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.
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На Сахалине около ста автомобилей застряли в снегу
Отмечается, что у женщины нет дома, поэтому она живет в своем минивэне.
После того, как ее машину полностью откопают, Вуд намерена поехать к риелтору и найти себе жилье.
С начала февраля на восточном побережье США бушуют снежные бури. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных городах за сутки выпадает до 30 сантиметров снега.
Снежная буря в США
© REUTERS / Brendan McDermid

Снегопады привели к остановке транспорта, закрытию школ и приостановке программы вакцинации от коронавируса.

Женщина во время снегопада в Бруклине
1 из 15

Снегопады привели к остановке транспорта, закрытию школ и приостановке программы вакцинации от коронавируса.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Ahmed Gaber

В Нью-Йорке и девяти других округах ввели чрезвычайное положение.

Люди катают снежный ком во время снегопада на Брайтон-Бич в Нью-Йорке
2 из 15

В Нью-Йорке и девяти других округах ввели чрезвычайное положение.

© REUTERS / Ahmed Gaber
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанк

Метель, накрывшая Вашингтон, заставила Джо Байдена перенести программную речь по внешней политике.

Жители гуляют с собаками у Мемориала Линкольну в Вашингтоне
3 из 15

Метель, накрывшая Вашингтон, заставила Джо Байдена перенести программную речь по внешней политике.

© Sputnik / Артур Габдрахманов
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© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins

В Центральном парке Нью-Йорка снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.

Женщина фотографируется со снеговиком на Таймс-сквер во время снегопада в Нью-Йорке
4 из 15

В Центральном парке Нью-Йорка снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.

© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins
© AP Photo / Seth Wenig

Жителей призвали избегать ненужных поездок, а если ехать необходимо, просят соблюдать осторожность.

Женщина во время снегопада в Джерси-Сити
5 из 15

Жителей призвали избегать ненужных поездок, а если ехать необходимо, просят соблюдать осторожность.

© AP Photo / Seth Wenig
© AFP 2021 / Kena Betancur

Снегопад в Нью-Йорке не прекращался больше суток.

Дети играют во время снегопада на Уолл-стрит
6 из 15

Снегопад в Нью-Йорке не прекращался больше суток.

© AFP 2021 / Kena Betancur
© AFP 2021 / Angela Weiss

В некоторых частях города выпало около полуметра снега.

Женщина во время снегопада на Таймс-сквер
7 из 15

В некоторых частях города выпало около полуметра снега.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкМемориал ветеранов корейской войны в Вашингтоне.
Мемориал ветеранов корейской войны в Вашингтоне
8 из 15
Мемориал ветеранов корейской войны в Вашингтоне.
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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© REUTERS / Andrew Kelly

Житель Нью-Йорка передвигается по городу на лыжах во время снегопада.

Мужчина катается на лыжах во время снегопада в Нью-Йорке
9 из 15

Житель Нью-Йорка передвигается по городу на лыжах во время снегопада.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AP Photo / Wong Maye-E

Для людей, которые редко видят за окном такую картину, снегопад стал возможностью провести время с детьми.

Курьер службы доставки во время снегопада в Нью-Йорке
10 из 15

Для людей, которые редко видят за окном такую картину, снегопад стал возможностью провести время с детьми.

© AP Photo / Wong Maye-E
© REUTERS / Andrew Kelly

Работник расчищает улицу во время снегопада в Нью-Йорке.

Работник чистит снег во время снегопада в Нью-Йорке
11 из 15

Работник расчищает улицу во время снегопада в Нью-Йорке.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AFP 2021 / Angela Weiss

Водитель такси освобождает машину из снежного плена.

Водитель такси во время снегопада в Нью-Йорке
12 из 15

Водитель такси освобождает машину из снежного плена.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© AP Photo / Robert Bumsted

Курьер службы доставки едет по заснеженному Нью-Йорку.

Курьер службы доставки во время снегопада в Нью-Йорке
13 из 15

Курьер службы доставки едет по заснеженному Нью-Йорку.

© AP Photo / Robert Bumsted
© AFP 2021 / Angela Weiss

Мемориальный фонтан Жозефины Шоу Лоуэлл в Нью-Йорке покрылся льдом.

Прохожий фотографирует покрытый льдом мемориальный фонтан Жозефины Шоу Лоуэлл во время снегопада в Нью-Йорке
14 из 15

Мемориальный фонтан Жозефины Шоу Лоуэлл в Нью-Йорке покрылся льдом.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins

Женщина с ребенком на Манхэттене во время снегопада.

Женщина с ребенком на заснеженной улице Манхэттена
15 из 15

Женщина с ребенком на Манхэттене во время снегопада.

© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins
1 из 15

Снегопады привели к остановке транспорта, закрытию школ и приостановке программы вакцинации от коронавируса.

© REUTERS / Brendan McDermid
2 из 15

В Нью-Йорке и девяти других округах ввели чрезвычайное положение.

© REUTERS / Ahmed Gaber
3 из 15

Метель, накрывшая Вашингтон, заставила Джо Байдена перенести программную речь по внешней политике.

© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
4 из 15

В Центральном парке Нью-Йорка снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.

© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins
5 из 15

Жителей призвали избегать ненужных поездок, а если ехать необходимо, просят соблюдать осторожность.

© AP Photo / Seth Wenig
6 из 15

Снегопад в Нью-Йорке не прекращался больше суток.

© AFP 2021 / Kena Betancur
7 из 15

В некоторых частях города выпало около полуметра снега.

© AFP 2021 / Angela Weiss
8 из 15
Мемориал ветеранов корейской войны в Вашингтоне.
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Житель Нью-Йорка передвигается по городу на лыжах во время снегопада.

© REUTERS / Andrew Kelly
10 из 15

Для людей, которые редко видят за окном такую картину, снегопад стал возможностью провести время с детьми.

© AP Photo / Wong Maye-E
11 из 15

Работник расчищает улицу во время снегопада в Нью-Йорке.

© REUTERS / Andrew Kelly
12 из 15

Водитель такси освобождает машину из снежного плена.

© AFP 2021 / Angela Weiss
13 из 15

Курьер службы доставки едет по заснеженному Нью-Йорку.

© AP Photo / Robert Bumsted
14 из 15

Мемориальный фонтан Жозефины Шоу Лоуэлл в Нью-Йорке покрылся льдом.

© AFP 2021 / Angela Weiss
15 из 15

Женщина с ребенком на Манхэттене во время снегопада.

© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins
 
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