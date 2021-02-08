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Женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила

Женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила

В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщил телеканал Fox 5. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:04

2021-02-08T14:04

2021-02-08T14:26

нью-джерси

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщил телеканал Fox 5.Из "снежного" плена ее спасли пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.Отмечается, что у женщины нет дома, поэтому она живет в своем минивэне. После того, как ее машину полностью откопают, Вуд намерена поехать к риелтору и найти себе жилье.С начала февраля на восточном побережье США бушуют снежные бури. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных городах за сутки выпадает до 30 сантиметров снега.

https://ria.ru/20180109/1512289090.html

нью-джерси

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2021

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нью-джерси, в мире