https://ria.ru/20210202/snegopad-1595641836.html

Снежная буря в США

Снежная буря в США

На восточное побережье Соединенных Штатов обрушились мощные снегопады, которые парализовали жизнь крупных городов. Разгул стихии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:31

2021-02-02T16:31

2021-02-02T17:30

погода

сша

фото

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На восточное побережье Соединенных Штатов обрушились мощные снегопады, которые парализовали жизнь крупных городов. Разгул стихии — в фотоленте Ria.ru.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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