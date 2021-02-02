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Снежная буря в США
Снежная буря в США
На восточное побережье Соединенных Штатов обрушились мощные снегопады, которые парализовали жизнь крупных городов. Разгул стихии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.02.2021
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На восточное побережье Соединенных Штатов обрушились мощные снегопады, которые парализовали жизнь крупных городов. Разгул стихии — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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погода, сша, фото, фото

Снежная буря в США

16:31 02.02.2021 (обновлено: 17:30 02.02.2021)
 
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На восточное побережье Соединенных Штатов обрушились мощные снегопады, которые парализовали жизнь крупных городов. Разгул стихии — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Brendan McDermid

Снегопады привели к остановке транспорта, закрытию школ и приостановке программы вакцинации от коронавируса.

Женщина во время снегопада в Бруклине
1 из 15

Снегопады привели к остановке транспорта, закрытию школ и приостановке программы вакцинации от коронавируса.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Ahmed Gaber

В Нью-Йорке и девяти других округах ввели чрезвычайное положение.

Люди катают снежный ком во время снегопада на Брайтон-Бич в Нью-Йорке
2 из 15

В Нью-Йорке и девяти других округах ввели чрезвычайное положение.

© REUTERS / Ahmed Gaber
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанк

Метель, накрывшая Вашингтон, заставила Джо Байдена перенести программную речь по внешней политике.

Жители гуляют с собаками у Мемориала Линкольну в Вашингтоне
3 из 15

Метель, накрывшая Вашингтон, заставила Джо Байдена перенести программную речь по внешней политике.

© Sputnik / Артур Габдрахманов
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© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins

В Центральном парке Нью-Йорка снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.

Женщина фотографируется со снеговиком на Таймс-сквер во время снегопада в Нью-Йорке
4 из 15

В Центральном парке Нью-Йорка снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.

© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins
© AP Photo / Seth Wenig

Жителей призвали избегать ненужных поездок, а если ехать необходимо, просят соблюдать осторожность.

Женщина во время снегопада в Джерси-Сити
5 из 15

Жителей призвали избегать ненужных поездок, а если ехать необходимо, просят соблюдать осторожность.

© AP Photo / Seth Wenig
© AFP 2021 / Kena Betancur

Снегопад в Нью-Йорке не прекращался больше суток.

Дети играют во время снегопада на Уолл-стрит
6 из 15

Снегопад в Нью-Йорке не прекращался больше суток.

© AFP 2021 / Kena Betancur
© AFP 2021 / Angela Weiss

В некоторых частях города выпало около полуметра снега.

Женщина во время снегопада на Таймс-сквер
7 из 15

В некоторых частях города выпало около полуметра снега.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкМемориал ветеранов корейской войны в Вашингтоне.
Мемориал ветеранов корейской войны в Вашингтоне
8 из 15
Мемориал ветеранов корейской войны в Вашингтоне.
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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© REUTERS / Andrew Kelly

Житель Нью-Йорка передвигается по городу на лыжах во время снегопада.

Мужчина катается на лыжах во время снегопада в Нью-Йорке
9 из 15

Житель Нью-Йорка передвигается по городу на лыжах во время снегопада.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AP Photo / Wong Maye-E

Для людей, которые редко видят за окном такую картину, снегопад стал возможностью провести время с детьми.

Курьер службы доставки во время снегопада в Нью-Йорке
10 из 15

Для людей, которые редко видят за окном такую картину, снегопад стал возможностью провести время с детьми.

© AP Photo / Wong Maye-E
© REUTERS / Andrew Kelly

Работник расчищает улицу во время снегопада в Нью-Йорке.

Работник чистит снег во время снегопада в Нью-Йорке
11 из 15

Работник расчищает улицу во время снегопада в Нью-Йорке.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AFP 2021 / Angela Weiss

Водитель такси освобождает машину из снежного плена.

Водитель такси во время снегопада в Нью-Йорке
12 из 15

Водитель такси освобождает машину из снежного плена.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© AP Photo / Robert Bumsted

Курьер службы доставки едет по заснеженному Нью-Йорку.

Курьер службы доставки во время снегопада в Нью-Йорке
13 из 15

Курьер службы доставки едет по заснеженному Нью-Йорку.

© AP Photo / Robert Bumsted
© AFP 2021 / Angela Weiss

Мемориальный фонтан Жозефины Шоу Лоуэлл в Нью-Йорке покрылся льдом.

Прохожий фотографирует покрытый льдом мемориальный фонтан Жозефины Шоу Лоуэлл во время снегопада в Нью-Йорке
14 из 15

Мемориальный фонтан Жозефины Шоу Лоуэлл в Нью-Йорке покрылся льдом.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins

Женщина с ребенком на Манхэттене во время снегопада.

Женщина с ребенком на заснеженной улице Манхэттена
15 из 15

Женщина с ребенком на Манхэттене во время снегопада.

© AFP 2021 / Getty Images / Scott Heins
 
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