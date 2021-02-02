Снежная буря в США
Снегопады привели к остановке транспорта, закрытию школ и приостановке программы вакцинации от коронавируса.
Снегопады привели к остановке транспорта, закрытию школ и приостановке программы вакцинации от коронавируса.
В Нью-Йорке и девяти других округах ввели чрезвычайное положение.
Метель, накрывшая Вашингтон, заставила Джо Байдена перенести программную речь по внешней политике.
Метель, накрывшая Вашингтон, заставила Джо Байдена перенести программную речь по внешней политике.
В Центральном парке Нью-Йорка снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.
В Центральном парке Нью-Йорка снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.
Жителей призвали избегать ненужных поездок, а если ехать необходимо, просят соблюдать осторожность.
Жителей призвали избегать ненужных поездок, а если ехать необходимо, просят соблюдать осторожность.
Снегопад в Нью-Йорке не прекращался больше суток.
В некоторых частях города выпало около полуметра снега.
Житель Нью-Йорка передвигается по городу на лыжах во время снегопада.
Для людей, которые редко видят за окном такую картину, снегопад стал возможностью провести время с детьми.
Для людей, которые редко видят за окном такую картину, снегопад стал возможностью провести время с детьми.
Работник расчищает улицу во время снегопада в Нью-Йорке.
Водитель такси освобождает машину из снежного плена.
Курьер службы доставки едет по заснеженному Нью-Йорку.
Курьер службы доставки едет по заснеженному Нью-Йорку.
Мемориальный фонтан Жозефины Шоу Лоуэлл в Нью-Йорке покрылся льдом.
Женщина с ребенком на Манхэттене во время снегопада.