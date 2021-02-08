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Российский блогер "перепутал педали" и въехал в витрину салона на Porsche
Российский блогер "перепутал педали" и въехал в витрину салона на Porsche
Блогер Михаил Литвин показал в Instagram разбитую витрину, в которую он въехал на Porsche Taycan Turbo S. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-08T18:35
2021-02-08T18:35
2021-02-09T06:18
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Блогер Михаил Литвин показал в Instagram разбитую витрину, в которую он въехал на Porsche Taycan Turbo S.Из опубликованных кадров следует, что инцидент произошел в одном из московских автосалонов. Также видно, что иномарка наполовину выехала из помещения, автомобиль и несколько окон получили повреждения."Перепутал педали", — написал Литвин.Кроме того, блогер показал сотрудников ГИБДД, прибывших на место аварии, однако уточнять детали произошедшего не стал.Литвин не первый раз становится участником истории, связанной с повреждением автомобилей. В прошлом году он опубликовал видеозапись, на которой сжег Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей.
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россия, автомобили, porsche, авто, соцсети, блогер, интернет, происшествия