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Российский блогер "перепутал педали" и въехал в витрину салона на Porsche

Российский блогер "перепутал педали" и въехал в витрину салона на Porsche

Блогер Михаил Литвин показал в Instagram разбитую витрину, в которую он въехал на Porsche Taycan Turbo S. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-08T18:35

2021-02-08T18:35

2021-02-09T06:18

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автомобили

porsche

авто

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происшествия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Блогер Михаил Литвин показал в Instagram разбитую витрину, в которую он въехал на Porsche Taycan Turbo S.Из опубликованных кадров следует, что инцидент произошел в одном из московских автосалонов. Также видно, что иномарка наполовину выехала из помещения, автомобиль и несколько окон получили повреждения."Перепутал педали", — написал Литвин.Кроме того, блогер показал сотрудников ГИБДД, прибывших на место аварии, однако уточнять детали произошедшего не стал.Литвин не первый раз становится участником истории, связанной с повреждением автомобилей. В прошлом году он опубликовал видеозапись, на которой сжег Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210203/tiktok-1595795112.html

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россия, автомобили, porsche, авто, соцсети, блогер, интернет, происшествия