https://ria.ru/20201024/mersedes-1581327788.html

Российский блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей

Блогер Михаил Литвин сжег Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале. РИА Новости, 24.10.2020

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2020-10-24T13:00

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москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Блогер Михаил Литвин сжег Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Соответствующее видео опубликовано на его <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TVCWKa1mbkE" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.На кадрах он выезжает в поле, достает из багажника канистры с бензином и обливает им автомобиль. После этого он отходит на безопасное расстояние и поджигает горючее.Как рассказывал сам Литвин, машину он приобрел в мае 2019 года. Спустя некоторое время Mercedes начал постоянно ломаться, из-за чего у блогера возник конфликт с официальным дилером.

https://ria.ru/20200915/milliony-1577289465.html

Арина Жанжора Ничего страшного, хомячки на новый за неделю надонатят 119

Jemma Sss Лучше бы пожертвовал детям или животным. 117

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество