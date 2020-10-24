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https://ria.ru/20201024/mersedes-1581327788.html
Российский блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Блогер Михаил Литвин сжег Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале. РИА Новости, 24.10.2020
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Блогер Михаил Литвин сжег Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Соответствующее видео опубликовано на его <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TVCWKa1mbkE" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.На кадрах он выезжает в поле, достает из багажника канистры с бензином и обливает им автомобиль. После этого он отходит на безопасное расстояние и поджигает горючее.Как рассказывал сам Литвин, машину он приобрел в мае 2019 года. Спустя некоторое время Mercedes начал постоянно ломаться, из-за чего у блогера возник конфликт с официальным дилером.
https://ria.ru/20200915/milliony-1577289465.html
Ничего страшного, хомячки на новый за неделю надонатят
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Лучше бы пожертвовал детям или животным.
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москва
РИА Новости
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москва, общество

Российский блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей

13:00 24.10.2020 (обновлено: 13:23 24.10.2020)
 
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Блогер Михаил Литвин сжег Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.
На кадрах он выезжает в поле, достает из багажника канистры с бензином и обливает им автомобиль. После этого он отходит на безопасное расстояние и поджигает горючее.

"По-моему, идея — огонь! Вот и все", — говорится в подписи к ролику.

Как рассказывал сам Литвин, машину он приобрел в мае 2019 года. Спустя некоторое время Mercedes начал постоянно ломаться, из-за чего у блогера возник конфликт с официальным дилером.
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