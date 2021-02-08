https://ria.ru/20210208/otstavka-1596458288.html

В Эстонии евродепутат предложил отправить Борреля в отставку

В Эстонии евродепутат предложил отправить Борреля в отставку

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас намерен передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:16

2021-02-08T10:16

2021-02-08T10:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас намерен передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщила в понедельник газета Postimees.Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом.Входящий в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил самое позднее к понедельнику дать знать, хотят ли они подписаться под письмом.По его словам, Боррель солгал, что государства-члены ЕС не требовали введения санкций против РФ из-за ареста Алексея Навального, и дал России возможность использовать свой визит для пропаганды.Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила Postimees, что время визита было неудачным и еще до визита Борреля она говорила, что одним из предварительных условий должна быть возможность встретиться с Навальным. Она считает, что Боррель должен был отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за якобы систематические и обширные нарушения прав человека.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия - партнеры по строительству "Северного потока 2" - не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210207/evrosoyuz-1596430882.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/estoniya-1596045875.html

https://ria.ru/20210205/otnosheniya-1596137588.html

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еврокомиссия, евросоюз, эстония, в мире, политика