https://ria.ru/20210208/nongrata-1596576379.html

Германия, Швеция и Польша выслали трех российских дипломатов

Германия, Швеция и Польша выслали трех российских дипломатов

Власти Германии, Швеции и Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:52

2021-02-08T18:52

2021-02-08T21:19

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

россия

польша

швеция

германия

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Германии, Швеции и Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов.Во внешнеполитических ведомствах трех стран назвали это решение ответом на высылку своих сотрудников из России, о которой МИД заявил 5 февраля.В Германии персоной нон грата объявили сотрудника российского посольства в Берлине, в Польше — работника генерального консульства в Познани. Должность высланного из Швеции российского дипломата не уточняется.В минувшую пятницу в российском МИД сообщили, что работники дипломатических представительств Германии, Швеции и Польши участвовали в несогласованных акциях. Их объявили персонами нон грата и обязали покинуть страну. В Кремле назвали это решение последствием действий загранпредставительств на фоне незаконных беспорядков. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продемонстрировала, что "подобного она терпеть не намерена".Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента России Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210207/protesty-1596392656.html

https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596387542.html

россия

польша

швеция

германия

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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, россия, польша, швеция, германия, в мире