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Германия, Швеция и Польша выслали трех российских дипломатов
Германия, Швеция и Польша выслали трех российских дипломатов
Власти Германии, Швеции и Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:52
2021-02-08T21:19
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
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польша
швеция
германия
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Германии, Швеции и Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов.Во внешнеполитических ведомствах трех стран назвали это решение ответом на высылку своих сотрудников из России, о которой МИД заявил 5 февраля.В Германии персоной нон грата объявили сотрудника российского посольства в Берлине, в Польше — работника генерального консульства в Познани. Должность высланного из Швеции российского дипломата не уточняется.В минувшую пятницу в российском МИД сообщили, что работники дипломатических представительств Германии, Швеции и Польши участвовали в несогласованных акциях. Их объявили персонами нон грата и обязали покинуть страну. В Кремле назвали это решение последствием действий загранпредставительств на фоне незаконных беспорядков. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продемонстрировала, что "подобного она терпеть не намерена".Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента России Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210207/protesty-1596392656.html
https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596387542.html
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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, россия, польша, швеция, германия, в мире

Германия, Швеция и Польша выслали трех российских дипломатов

18:52 08.02.2021 (обновлено: 21:19 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Германии, Швеции и Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов.
Во внешнеполитических ведомствах трех стран назвали это решение ответом на высылку своих сотрудников из России, о которой МИД заявил 5 февраля.
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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В Германии персоной нон грата объявили сотрудника российского посольства в Берлине, в Польше — работника генерального консульства в Познани. Должность высланного из Швеции российского дипломата не уточняется.
В минувшую пятницу в российском МИД сообщили, что работники дипломатических представительств Германии, Швеции и Польши участвовали в несогласованных акциях. Их объявили персонами нон грата и обязали покинуть страну. В Кремле назвали это решение последствием действий загранпредставительств на фоне незаконных беспорядков. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продемонстрировала, что "подобного она терпеть не намерена".
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента России Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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Алексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПольшаШвецияГерманияВ мире
 
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