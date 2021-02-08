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СК предъявил пресс-секретарю Навального обвинение
СК предъявил пресс-секретарю Навального обвинение
Следственный комитет предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:16
2021-02-08T15:16
альянс врачей
россия
николай ляскин
олег навальный
алексей навальный
pussy riot
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова."Ранее нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась", - сказала адвокат. От других комментариев она отказалась - следствие взяло с нее подписку о неразглашении данных предварительного следствия.Ранее Ярмыш вменяли подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).Аналогичное обвинение предъявили участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и главе московского штаба Навального Олегу Степанову. Все они находятся под домашним арестом, как и другие фигуранты дела.По этому делу под домашний арест также отправились соратники Навального Дмитрий Барановский, Любовь Соболь, брат Олег Навальный, и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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альянс врачей, россия, николай ляскин, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, происшествия

СК предъявил пресс-секретарю Навального обвинение

15:16 08.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.
"Ранее нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась", - сказала адвокат. От других комментариев она отказалась - следствие взяло с нее подписку о неразглашении данных предварительного следствия.
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Ранее Ярмыш вменяли подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).
Аналогичное обвинение предъявили участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и главе московского штаба Навального Олегу Степанову. Все они находятся под домашним арестом, как и другие фигуранты дела.
По этому делу под домашний арест также отправились соратники Навального Дмитрий Барановский, Любовь Соболь, брат Олег Навальный, и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.
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Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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Альянс врачейРоссияНиколай ЛяскинОлег НавальныйАлексей НавальныйPussy RiotПроисшествия
 
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