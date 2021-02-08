https://ria.ru/20210208/navalnyy-1596524397.html

СК предъявил пресс-секретарю Навального обвинение

СК предъявил пресс-секретарю Навального обвинение

Следственный комитет предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:16

2021-02-08T15:16

2021-02-08T15:16

альянс врачей

россия

николай ляскин

олег навальный

алексей навальный

pussy riot

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова."Ранее нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась", - сказала адвокат. От других комментариев она отказалась - следствие взяло с нее подписку о неразглашении данных предварительного следствия.Ранее Ярмыш вменяли подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).Аналогичное обвинение предъявили участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и главе московского штаба Навального Олегу Степанову. Все они находятся под домашним арестом, как и другие фигуранты дела.По этому делу под домашний арест также отправились соратники Навального Дмитрий Барановский, Любовь Соболь, брат Олег Навальный, и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595910825.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, россия, николай ляскин, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, происшествия