Путин поручил кардинально изменить порядок финансирования науки в России
16:03 08.02.2021 (обновлено: 17:30 08.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития России, кардинально изменив подход к финансированию науки из бюджета.
На заседании совета по науке и образованию президент отметил, что здесь необходимо учитывать опыт сложных технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Также Путин поручил своей администрации и кабмину изменить механизмы управления научно-технической политикой государства.
"Предлагаю существенным образом изменить формат работы и принципы формирования совета по науке и образованию, включить в его состав членов правительства и Совета безопасности", — добавил глава государства.
По его словам, необходимо создать коллектив, готовый к любым работам, чтобы укрепить механизм принятия стратегических решений в сфере научно-технического развития.
Помимо этого, Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах.