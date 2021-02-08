https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

Путин поручил кардинально изменить порядок финансирования науки в России

Путин поручил кардинально изменить порядок финансирования науки в России

Владимир Путин поручил правительству подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития России, кардинально изменив подход к финансированию науки... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:03

2021-02-08T16:03

2021-02-08T17:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития России, кардинально изменив подход к финансированию науки из бюджета.На заседании совета по науке и образованию президент отметил, что здесь необходимо учитывать опыт сложных технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.Также Путин поручил своей администрации и кабмину изменить механизмы управления научно-технической политикой государства.По его словам, необходимо создать коллектив, готовый к любым работам, чтобы укрепить механизм принятия стратегических решений в сфере научно-технического развития.Помимо этого, Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах.

https://ria.ru/20210208/zarplaty-1596529047.html

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россия, владимир путин, общество