https://ria.ru/20210208/moroz-1596581559.html
Эксперт объяснил, как заводить автомобиль в мороз
Эксперт объяснил, как заводить автомобиль в мороз
Автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с телеканалом "Звезда" перечислил приемы, позволяющие избежать проблем с запуском автомобиля в сильный мороз. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-08T19:34
2021-02-08T19:34
2021-02-09T05:04
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авто
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с телеканалом "Звезда" перечислил приемы, позволяющие избежать проблем с запуском автомобиля в сильный мороз.В первую очередь, по его мнению, необходимо обеспечить аккумулятору небольшую нагрузку."Посидели в машине, одну-две минуты подержали включенными фары, аккумулятор пришел в чувство, попробовали завести", — сказал он.Попов также отметил целесообразность использования резервных аккумуляторов. "Задача — всеми правдами и неправдами загнать теплый воздух под машину, заставить электролит стать жидким и прогреть масло", — объяснил эксперт.По словам специалиста, эти действия помогут без проблем завести автомобиль при температуре воздуха от минус 12 до минус 18 градусов.
https://ria.ru/20210208/moshenniki-1596555387.html
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россия, авто, общество
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с телеканалом "Звезда"
перечислил приемы, позволяющие избежать проблем с запуском автомобиля в сильный мороз.
В первую очередь, по его мнению, необходимо обеспечить аккумулятору небольшую нагрузку.
"Посидели в машине, одну-две минуты подержали включенными фары, аккумулятор пришел в чувство, попробовали завести", — сказал он.
Попов также отметил целесообразность использования резервных аккумуляторов.
"Задача — всеми правдами и неправдами загнать теплый воздух под машину, заставить электролит стать жидким и прогреть масло", — объяснил эксперт.
По словам специалиста, эти действия помогут без проблем завести автомобиль при температуре воздуха от минус 12 до минус 18 градусов.