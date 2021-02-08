https://ria.ru/20210208/minirovaniya-1596443973.html

В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"

В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"

Занятия массово отменены в школах Сахалина, Благовещенска, Красноярска, ряда районов Приморья и Чукотки из-за сообщений о "минированиях". РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T06:25

2021-02-08T06:25

2021-02-08T11:14

россия

чукотка

валерий лимаренко

сахалин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Занятия массово отменены в школах Сахалина, Благовещенска, Красноярска, ряда районов Приморья и Чукотки из-за сообщений о "минированиях".Первым волна сообщений о "минированиях" накрыла Сахалин и Курилы. Были отменены занятия в 149 школах, в учебных заведениях начались экстренные проверки. Как заявил губернатор региона Валерий Лимаренко, учебный процесс будет возобновлен после того, как экстренные службы убедятся, что все в порядке.Сообщения о "минированиях" школ также поступили в разных муниципалитетах Приморья, при этом в Спасске-Дальнем и Спасском районе решили отменить занятия.Кроме того, были отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска, информация о минировании там не подтвердилась. В городе Тында на севере Амурской области занятия не будут проводиться до конца дня.Эвакуации прошли и в школах четырех районов Чукотки, а в Красноярске отменили занятия первой смены во всех общеобразовательных учебных заведениях.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.

https://ria.ru/20210114/minirovanie-1592961306.html

https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596443247.html

россия

чукотка

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотка, валерий лимаренко, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия