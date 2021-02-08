https://ria.ru/20210208/lvenok-1596456066.html

В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов

В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов

Изъятый прокуратурой на фотосессии в Петербурге четырехмесячный львёнок чувствует себя хорошо, у него появился аппетит, сообщили в центре помощи диким животным... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:55

2021-02-08T09:55

2021-02-08T11:59

хорошие новости

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Изъятый прокуратурой на фотосессии в Петербурге четырехмесячный львёнок чувствует себя хорошо, у него появился аппетит, сообщили в центре помощи диким животным "Велес", куда он был доставлен.Животное поступило к ним накануне, его привезли сотрудники природоохранной прокуратуры, которые изъяли львёнка на фотосессии, у хозяйки не оказалось подтверждающих и правоустанавливающих документов. Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе проверки было установлено, что львёнка ввезли на территорию города незаконно. Сейчас центр "Велес" выполняет функции временного содержания для таких животных.По словам сотрудника центра "Велес", шансов на то, что львёнка приютит какой-нибудь зоопарк, немного.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/1595030826.html

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Львенок, изъятый у хозяйки в Петербурге В Петербурге изъяли 4-месячного львенка, у хозяйки которого не оказалось на него документов, сообщили РИА Новости зоозащитники "Велеса". Котенка изъяли на фотосессии, по данным прокуратуры, в город его привезли незаконно. 2021-02-08T09:55 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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санкт-петербург