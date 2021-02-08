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https://ria.ru/20210208/lvenok-1596456066.html
В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов
В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов
Изъятый прокуратурой на фотосессии в Петербурге четырехмесячный львёнок чувствует себя хорошо, у него появился аппетит, сообщили в центре помощи диким животным... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Изъятый прокуратурой на фотосессии в Петербурге четырехмесячный львёнок чувствует себя хорошо, у него появился аппетит, сообщили в центре помощи диким животным "Велес", куда он был доставлен.Животное поступило к ним накануне, его привезли сотрудники природоохранной прокуратуры, которые изъяли львёнка на фотосессии, у хозяйки не оказалось подтверждающих и правоустанавливающих документов. Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе проверки было установлено, что львёнка ввезли на территорию города незаконно. Сейчас центр "Велес" выполняет функции временного содержания для таких животных.По словам сотрудника центра "Велес", шансов на то, что львёнка приютит какой-нибудь зоопарк, немного.
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60
Львенок, изъятый у хозяйки в Петербурге
В Петербурге изъяли 4-месячного львенка, у хозяйки которого не оказалось на него документов, сообщили РИА Новости зоозащитники "Велеса". Котенка изъяли на фотосессии, по данным прокуратуры, в город его привезли незаконно.
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санкт-петербург

В Петербурге прокуратура спасла львенка от фотографов

09:55 08.02.2021 (обновлено: 11:59 08.02.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Изъятый прокуратурой на фотосессии в Петербурге четырехмесячный львёнок чувствует себя хорошо, у него появился аппетит, сообщили в центре помощи диким животным "Велес", куда он был доставлен.
"Львенок немного в шоке от всего происходящего, но чувствует себя хорошо, аппетит нормальный. Ему четыре месяца, но выглядит на три", - рассказали РИА Новости в "Велесе".
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Животное поступило к ним накануне, его привезли сотрудники природоохранной прокуратуры, которые изъяли львёнка на фотосессии, у хозяйки не оказалось подтверждающих и правоустанавливающих документов. Как сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе проверки было установлено, что львёнка ввезли на территорию города незаконно. Сейчас центр "Велес" выполняет функции временного содержания для таких животных.
"Использовать львят с чёрного рынка в своих целях - это довольно распространённый случай сейчас. У нас уже живут пять таких львят. Этот львенок оказался девочкой Кьярой, ее судьбу должна решить прокуратура, если хозяйка не докажет свое право владения, то, скорее всего, она останется у нас", - рассказал собеседник "Велеса".
По словам сотрудника центра "Велес", шансов на то, что львёнка приютит какой-нибудь зоопарк, немного.
 
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