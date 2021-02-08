https://ria.ru/20210208/kupanie-1596557721.html

Как купать новорожденного: особенности водных процедур

Как купать новорожденного: особенности водных процедур

Купание младенца — это ответственный процесс, который вызывает у новоиспеченных родителей немало вопросов. Правила и рекомендации для водных процедур — в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:09

2021-02-08T18:09

2021-02-08T18:09

гигиена

младенцы

дети

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Купание младенца — это ответственный процесс, который вызывает у новоиспеченных родителей немало вопросов. Правила и рекомендации для водных процедур — в материале РИА Новости.Как выбрать ванночку для малыша— Для купания новорожденного понадобится отдельная детская ванночка вместимостью примерно 35 литров. Она должна быть сделана из качественного экологичного пластика, — рассказала педиатр-неонатолг Гульнара Цыкунова.Важно, чтобы в ванночке отсутствовали трещины, царапины, вмятины, а дно было не скользким. Емкость должна быть вместительной (размер подбирается с учетом роста ребенка + 10 сантиметров), если родители будут купать в ней ребенка вплоть до года и старше. Если в планах перевести малыша через три месяца во взрослую ванну — в этом нет необходимости.Изделие не должно быть слишком тяжелым, чтобы можно было перемещать его по необходимости в одиночку, но и не слишком легким, чтобы оно не переворачивалось во время купания. Не лишним будет и наличие в детской ванночке отверстия для слива, с помощью которого проще избавиться от использованной воды.Существует несколько разновидностей детских ванн:Приготовим необходимое для купанияДля водных процедур с малышом понадобятся: детская ванна, ковшик для ополаскивания, банная рукавица из байки или губка, детское мягкое полотенце, термометр, детские мыло и шампунь, а примерно с полугодового возраста — еще и игрушки, чтобы развлекать ребенка.Не стоит нагревать ванную до состояния парной, ребенку в ней будет душно. Температура воздуха в помещении не должна сильно отличаться от температуры в других комнатах. В рекомендациях врачей, как купать ребенка, нет правила, что воду для процедуры обязательно нужно кипятить. Достаточно использовать проточную из крана. Температура воды для купания новорожденного должна быть 36—37 градусов. При водных процедурах разрешается добавлять настои ромашки, череды, календулы, шалфея, однако по этому поводу лучше проконсультироваться с врачом.Не стоит резко опускать ребенка в набранную ванну. Погружение должно быть медленным, головку нужно поддерживать. Важно следить за тем, как малыш реагирует на воду и ее температуру. Если первый опыт будет негативным, то в дальнейшем купание может стать для ребенка нелюбимой процедурой.В план действий, как купать младенца, в первую очередь включена гигиена лица. Нужно умыть личико без мыла, уделив особое внимание уголкам глаз. Затем следует омыть тело и голову. В последнюю очередь очищают промежность. Если купают девочку, движения должны быть направлены спереди назад — от лобка к анусу. Для ежедневных процедур можно ограничиться только водой, однако раз в неделю нужно мыть ребенка с использованием детской косметики.После мытья следует ополоснуть малыша чистой водой, завернуть в детское полотенце и положить на пеленальный столик. Необходимо мягко промокнуть кожу и складочки малыша, кожные покровы намазать увлажняющим средством, а пупочную ранку подсушить и обработать антисептиком, который прописал педиатр. Затем нужно одеть ребенка, чтобы он не переохладился.⠀Подходящее время для купанияЛучше всего проводить водные процедуры в одно и то же время. В большинстве случаев малышей купают вечером, до кормления, но если ребенок после этого долго не может заснуть, стоит перенести купание младенца на дневное время.Если ребенок болеет или после прививкиНе стоит отказываться от купания малыша, если он болеет, так как гигиена кожи и ее чистота крайне важны. Исключением является только повышенная температура у ребенка. В этом случае его лучше не купать, а обтирать влажной губкой или тканью.А вот после прививки педиатры рекомендуют воздержаться от купания в течение 48 часов. Горячая вода часто провоцирует повышение температуры тела. Кроме того, при распаривании может развиваться инфильтрат — уплотнение в месте введения препарата.Однако для прививок, которые не сопровождаются температурной реакцией, отказ от ванны не является обязательным требованием. Главное — не распаривать и не растирать место укола.

https://ria.ru/20210119/roddom-1593740968.html

https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594405456.html

https://ria.ru/20210125/kreschenie-1594522843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гигиена, младенцы, дети, общество